Confirmado Manelyk González será parte de Acapulco Shore 9

Se viene una nueva bomba en la novena temporada de Acapulco Shore y es que al parecer ya quedó confirmado que Manelyk González formará parte del elenco el cual se grabará en Colombia.

De acuerdo con varias cuentas alternas al reality show, Manelyk González ya forma parte de dicho programa y llegará acompañada de su gran amiga Ignacia Michelson, quien dio mucho de que hablar la temporada.

Mi cabeza me dice una cosa Cerebro mi corazón otro mis amigas otraaaaa el terapeuta lo contrario les ha pasado??? Pd no tiene nada que ver con mi ex para que no empiecen, escribe Manelyk González.

Manelyk González estará en la temporada 9/Instagram

Aunque la reality star dijo en un programa que ya no quería ser parte del proyecto, pues estaba interesada en otros asuntos, esta vez lo dará todo por el todo.

Y es que en la temporada ocho Jacky Ramírez supuestamente tomó su lugar, ya que fue una de las más polémicas del reality show, incluso algunos aseguran copiaba todo lo que Mane hacía.

Por si fuera poco el público ha pedido demasiado que la chica regrese al proyecto, pues para muchos fue la reina de todas las temporadas, además hay quienes quieren que el drama se desate en Acapulco Shore.

"Por fin ahora si valdrá la pena verlo", "Todos queremos ver a Mane contra Jacky", "Pues ojalá y llegue en buen pedo (aunque lo dudo)", le escriben sus fans a la chica.

Leer más: MasterChef Celebrity: Javier Vázquez abandona la cocina al ser el primer eliminado