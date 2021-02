¡Confirmado! The Weeknd dará concierto en México en 2022

Ante una alta demanda por parte de los fans de The Weeknd, la empresa encargada de llevar al cantante a sus diferentes fechas en gira confirmó que el cantante estará dando un concierto en México el próximo 2022.

Luego de un muy comentado espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl que generó opiniones divididas, quienes sí gustaron del show de The Weeknd han rogado que el cantante llegue a tierras mexicanas durante su próxima gira de conciertos ‘After Hours Tour’.

The Weeknd ya había anuncia la gira con un inicio en 2022, sin incluir a México entre las fechas, sin embargo, ahora Live Nation confirmó que sí llegará al país en algún momento.

Si revelar la fecha en cuando esto podrá ser, la empresa Live Nation que se dedica a la producción y a la logística de giras de muchos famosos, entre ellos The Weeknd, confirmó que próximamente el cantante estará llegando a México durante el ‘After Hours Tour’.

La alta demanda que la gira de conciertos ha tenido desde que el cantante anunció las fechas días antes de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl obligó a la empresa Live Nation a pensar en más fechas para agregar al ‘After Hours Tour’, incluyendo algunas paradas en nuevos países.

El canadiense estará visitando entre las nuevas fechas a Australia, el sureste de Asia, países sudamericanos y a México, que son lugares que no se habían anunciado con anterioridad.

La misma empresa la confirmó en un comunicado, añadiendo que la demanda ha sido de más de un millón de boletos adquiridos juntando todas las fechas que al momento tienen abierta la disponibilidad de compra.

“Debido a la alta demanda The Weeknd también estará añadiendo fechas en Australia, sureste de Asia, Sudamérica y México, pronto a ser anunciadas”.

Fanáticos que al anunciar la gira habían expresado molestias por la exclusión de otros países además de Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, ahora tendrán la posibilidad de ver al cantante durante la gira ‘After Hours Tour’.

La gira dará inicio el 14 de enero de 2022 en Vancouver, Canadá, teniendo paradas en diferentes ciudades de Estados Unidos, Londrés y Alemania, antes de terminar el 16 de noviembre de 2022 en Londres, dando un total de 104 fechas hasta el momento.

En cuanto a las fechas en México y el resto de Latinoamérica, todavía no han sido confirmadas y la empresa solo ha comentado que pronto serán anunciadas, sin embargo, se puede esperar que estas sean agregadas en el periodo del 1 de mayo al 10 de septiembre, meses en los que no hay fechas programadas para The Weeknd al terminar su paso por Norteamérica en la ciudad de Tacoma, Washington y reanudarla cinco meses después en Helsinki, Finlandia.

Hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles de lo que será la gira ‘After Hours Tour’ de The Weeknd, aunque Live Nation adelantó que el show de medio tiempo del Super Bowl pudiera darles a los fans una idea de qué es lo que pueden esperar.

“Fanáticos que visto en inolvidable show de la estrella del pop tuvieron un vistazo de qué es lo que pueden esperar del multi talentoso artista ganador de muchos premios, cuando salga a dar lo que seguramente será un viaje increíble en continuación de la historia de su álbum ‘After Hours’”.

