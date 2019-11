Confirman Ant-Man 3; Peyton Reed será el director de la cinta

Ant-Man 3 será toda una realidad y se estrenará en 2022 con Peyton Redd nuevamente como el director del filme, según un reporte de The Hollywood Reporter, la película comenzará a grabarse a finales de 2020 o inicios del 2021.

Paul Rudd volverá como Scott Lang para el tercer reparto de la aclamada película de Marvel que comenzará a producirse después de terminar Doctor Strange in the Multiuniverse of Madness y Thor: Love and Thunder, según fuentes de la publicación.

Esta sería la quinta ocasión en que Rudd aparece en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Scott Lang, personaje que adquirió vital importancia en Avengers: Endgame, pues gracias a él se conoció la posibilidad de viajar en el tiempo y evitar que Thanos obtuviera las gemas del infinito.

Aunque Marvel Studios no ha hecho un comunicado oficial sobre esto, los reportes de THR son unos de los más respetados del medio, pues suelen ser publicaciones acertadas y por ello la posibilidad del tercer filme podría ser cien por ciento real.

Hasta el momento se desconocen grandes detalles de la película y su contenido, será cuestión de tiempo para que información vaya saliendo a la luz y se conozca la historia que Scott vivirá como el Hombre Hormiga.