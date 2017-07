Confirman que Jenni Rivera no murió por atentado del narco

Desde que ocurrió el lamentable y fatal accidente donde perdió la vida la cantante Jenni Rivera, su equipo de trabajo y dos pilotos, muchos rumores surgieron (hasta la hecha), que la Gran Señora habría muerto tras un atentado.

Supuestamente, el accidente aéreo había sido provocado por carteles de la droga en México, versión que muchas personas creen hasta el día de hoy.

Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante, compartió con People en Español, el resultado de las investigaciones sobre la muerte de Jenni.

De acuerdo con People en Español, las averiguaciones correspondientes fueron producto de la demanda que se interpuso contra:

“Quería hacer esta demanda para sanidad de mis padres, de mis sobrinos, de mí misma. Saber si alguien había hecho algo indebido contra mi hermana. El avión cayó en mil pedacitos, pero sí pudimos comprobar que no era un atentado. No había bombas, no había balas. Por lo menos con eso tenemos paz”.

Anteriormente se dio a conocer que los hijos menores de Jenni (Jenicka y Johnny) recibieron por parte de Bombadier, Learjet y Garmin, una indemnización de 65 mil dólares (cantidad dividida entre ambos).

“Los investigamos; dimos con pruebas de que ellos no tuvieron nada de culpa; se salieron del caso, los dejamos ir, dejamos la demanda. Pero ellos, por cariño hacia a Jenicka y a Johhny, tal vez por compasión de que son jóvenes, de que son menores que perdieron a sus padres, les dieron esto, no es indemnización porque no tuvieron culpa. No se puede decir un regalo tampoco”.