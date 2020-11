Confunden a Natalia Téllez con actor de The Walking Dead en fotografía

Natalia Téllez conductora del reality shoew ¿Quién es la máscara? junto al famoso comediante Omar Chaparro fue condundida en una fotografía que compartió en su Instagram con Chandler Riggs, actor de la popular serie estadounidense de horror post-apocalíptico The Walking Dead.

La conductora de la televisión mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen y tras recibir muchos comentarios, uno de sus seguidores aseguró que Natalia Téllez bien podría pasar por el joven actor de Hollywood Chandler Riggs, que intérpreta a Carl Grimes en la popular serie The Walking Dead.

¿Y cómo es que puede parecerse Natalia Téllez como un actor hombre? Fácil, la imagen que compartió no se le ve la cara, sino que de espaldas con una camisa a rallas y cuadros, el cabello castaño suelto y con un sombrero logran un increíble parecido al personaje de la serie de zombies basada en los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

"Creí que era Carl de TWD", escribió un seguidor de la conductora mexicana que fue secundado por otro usuario de Instagram que comentó "Yo también". El persona de Carl comienza siendo un niño normal e inocente, que debido a los eventos de la nueva fuerza mundial se vuelve frío y estoico.

Comentario de seguidor de Natalia Téllez | Instagram

En la serie The Walking Dead el personaje de Carl Grimes luce muy parecido al look de Natalia Téllez: camiseta color café de rallas y cuadros, cabello a los hombros color castaño y un sombrero café. Por ello, el comentario del seguidor de la conductora de ¿Quién es la máscara? no estuvo tan equivocado al señalar el gran parecido.

La popular serie The Walking Dead está pronto a ver un final en el 2022, después de que la undécima y última temporada se emita a partir del próximo año 2021. Otros miembros del elenco de larga data han incluido a Norman Reedus, Steven Yeun, Chandler Riggs, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, Josh McDermitt y Christian Serratos.

Personaje Carl Grimes en TWD | Especial

La también actriz de telenovelas Natalia Téllez, con 34 años, tiene 3 millones de seguidores en Instagram quienes se enamoran de las fotografías casuales que comparte la joven luciendo increíblemente encantadora.

Natalia realizó varios trabajos como modelo y participó en las telenovelas, Rebelde y Palabra de mujer, así como en la serie La Rosa de Guadalupe. Desde 2019 es conductora del famoso y popular reality show de Televisa ¿Quién es la máscara? junto a Omar Chaparro.