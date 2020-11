Estados Unidos.- Luego de su increíble cambio físico, Adele ha recibido miles de halagos y apoyo incondicional, pero lo que jamás se imaginaría es que algún día la confundirían con Katy Perry, pues esta última presumió un increíble nuevo look recientemente y logró confundir a algunas personas, ya que luce un gran parecido con la cantante británica.

Las dos cantantes han estado en la boca de todos, ya que Adele hizo su triunfal regreso a la televisión hace algunas semanas en el Saturday Night Live luciendo sensacional y Katy ha lanzado su nuevo álbum titulado "Smile", del que se desprenden increíbles éxitos y para el cual ha hecho una promoción de lujo con videos y presentaciones espectaculares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Resulta que ahora que Katy ha dado a luz a su primera hija de nombre Daisy Dove Bloom, hija también del cantante Orlando Bloom, ha tenido algunos cambios, como subidas de peso y aumento de figura, lo que de momento continúa bajando, y por lo que fue confundida con Adele durante una de sus presentaciones en vivo.

Perry se presentó el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, que de acuerdo con Google, es un festival chino de compras online que aún no llega a los Estados Unidos, pero todos están impacientes por que lo haga, en donde presentó un medley de los temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar' con increíbles visuales y un elaborado escenario que se vio sensacional en pantalla verde.

Confunden en las redes sociales a Katy Perry con Adele por nuevo look. Foto: Instagram

La cantante lo dio todo durante su presentación en vivo, sin embargo, la atención se ha centrado ahora en el parecido que presenta con Adele en esta ocasión, en donde brilló como nunca en un atuendo en colores azul, amarillo, rosa y plateado en terminado metálico y un increíble look, pues mostró una larga cabellera rubia y ondulada, dejando a todos enamorados ante su belleza de nueva cuenta.

Recordemos que no es la primera vez que Adele es confundida con otra famosa, ya que en el mes de junio la cantante británica fue confundida con la actriz Emily Blunt, en fotografías que comenzaron a circular por las redes sociales en blanco y negro, en donde vemos a la hermosa actriz posando para Vanity Fair hace algunos años y todos creyeron que se trataba de la misma Adele después de bajar de peso, lo cual desató todo tipo de reacciones en Internet.

Adele continúa deleitando con su nueva figura. Foto: Instagram

Algunos comenzaron a compartir esta imagen con motivo de inspiración para ellos, comparando imágenes de Adele antes de bajar de peso y estas de Blunt, pero algunos otros se dieron cuenta que se trataba de otra persona y no de la intérprete, por lo que pidieron bajar las imágenes de la red.

Aunque ambas son talentosas y grandes figuras en sus respectivos ámbitos, piden los usuarios de Internet que paren de compararlas, pues cada una tiene una carrera diferente.

Adele fue confundida en el pasado con Emily Blunt. Foto: Instagram

Adele, por su lado, es una de las cantantes más reconocidas en la música pop y balada, con distintos números uno en las listas de popularidad más importantes. Mientras que Emily, cuenta con una carrera actoral extensa, llena de reconocimientos y recientemente se dio a conocer que Netflix adquirió la película de superhéroes que esta protagoniza con Dwayne Johnson, La Roca, y se reveló que ambos protagonistas serán productores del filme.

Katy Perry y el gran éxito de su nuevo disco

"Smile" es el quinto material discográfico de Katy Perry, fue lanzado el pasado 28 de agosto a través de la disquera Capital Records y de acuerdo con palabras de la misma cantante estadounidense, es su "viaje a la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor", la mayoría de los ritmos son pop y hablan sobre temas de autoayuda y empoderamiento.

Previo a su estreno oficial, el disco tuvo dos sencillos, 'Daisies', lanzado el 15 de mayo con un video oficial desde casa donde la vemos con su embarazo temprano y 'Smile', lanzado el 10 de julio con un video más elaborado y con partes animadas. 'Never really over' y 'Harleys in Hawaii' también se incluyen en el disco y para su edición de lujo o para fanáticos, se incluyeron los temas 'Small Talk' y 'Never worn white'.