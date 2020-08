Conoce a Dorys Caro, la hermosa esposa del cantante Régulo Caro

El cantautor Régulo Caro y Dorys García contrajeron matrimonio el 23 de abril de 2010. Han logrado convertirse en una de las parejas más queridas del Regional Mexicano. Su historia de amor comenzó hace 20 años en Ciudad Obregón, Sonora, fue amor a primera vista. Desde el primer instante en que se conocieron, ambos supieron que querían estar el uno con el otro.

En sus redes sociales Dorys Caro se describe como mamá, esposa y bloggera. En su canal de YouTube la esposa de Régulo Caro comparte divertidos videos en familiar, responde a las preguntas de sus seguidores, cuenta historias sobre su relación con el cantantes, sobre sus hijas y mucho más. "¿Alguna vez has pensado en separarte?", le preguntaron en una ocasión en un sesión de preguntas y respuestas:

Jamás, nunca he pensado en separarme, no está muy completo (Régulo Caro), pero pues ni yo tampoco, entonces ahí nos complementamos los dos, no es como que nuestro matrimonio es perfecto, tratamos siempre de hablar, estar en comunicación, si alguna vez nos enojamos por cualquier cosa, la tratamos de solucionar.