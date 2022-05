Conoce a Grecia de la Paz, la actriz mexicana que participó en Doctor Strange 2

Además, explicó que no ha sido un camino fácil para ella poder llegar a Londres y trabajar en una de las producciones más aclamadas del cine. "Confía en mí cuando digo que no ha sido un camino fácil, pero estoy profundamente agradecida por todo lo que tengo la oportunidad de experimentar", finalizó.

"Puede que esto no signifique mucho para algunos, pero para mí, que crecí en un lugar muy humilde de Acapulco, todo es un hito", explicó la estudiante de la Universidad de las Artes de Londres.

Y lo logró, pues fue la doble de Xóchitl en la película y contó que pudo estar muy cerca del protagonista y del demás elenco presente . "Ahí estaba yo, ensayando líneas juntas y ayudando con su línea de ojos. ¡Fue una locura! Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto durante varios meses durante los encierros y la pandemia", contó.

El personaje de América es interpretado por la actriz mexico-estadounidense Xóchitl Gómez, pero no es la única mexicana presente en la película, pues la actriz Grecia de la Paz también estuvo presente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.