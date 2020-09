Conoce a Leonie Dorado, la primera mujer transgénero en dar las noticias en la televisión de Bolivia

La Paz, Bolivia.- Conoce un poco más a la boliviana Leonie Dorado Arce, de 27 años, quien este año se convirtió en la primera mujer transgénero en dar las noticias en la televisión de Bolivia, una esperanza para la comunidad LGBTQI en América Latina.

Leonie nació en la ciudad de La Paz, el 22 de septiembre de 1993 con el nombre de Bernando, y estudió tres carrera: comunicación Social en Argentina, 14 años de estudios de música clásica en el Conservatorio Nacional de Música, donde actualmente está cursando la licenciatura de música moderna.

Empezó a trabajar en junio, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID19), en el noticiero del canal de Abya Yala TV, algo por lo que se siente feliz, aunque no fue fácil "porque es la primera vez que estoy ejerciendo mi profesión".

Además, Leonie, que modeló para Vogue Brasil, es cantante de la agrupación de Jazz Big Band, y piensa lanzar un libro muy pronto.

"He tenido solo un mes para prepararme, porque estábamos contra reloj para iniciar el proyecto. Seguimos puliendo cosas, pero estoy muy feliz con el resultado", dijo en una reciente entrevista para el medio EL DEBER.

1.- La noticia de ser la primera mujer trasgénero en la TV de Bolivia llegó a varios países, a eso Leonie dijo que la exposición mediática siempre fue uno de los objetivos. "Es decir, que se conozca el proyecto. En este caso nos hemos tirado a la piscina para ver si resultaba y resultó, pero no hemos llamado a los medios extranjeros para que hagan una nota. Todavía me sorprende la repercusión, porque he salido en lugares que nunca me imaginé. Por ejemplo, Israel y la próxima semana me harán una nota para una revista de Turquía".

2.- Al ser preguntada por su opinión sobre las personas que cuestionan que estás ocupando un puesto que le correspondería a otra mujer dijo "ese puesto siempre estuvo pensado para una mujer transgénero, porque surge como un proyecto para reivindicar nuestros derechos laborales. El trasfondo de mi presencia en la TV es que las siguientes generaciones de personas transgénero empiecen a ocupar espacios sociales comunes. O sea, que dejen de aislarse de la sociedad, que quieran profesionalizarse, que quieran ser personas que un día se postulen a cualquier empresa y que trabajen como personas comunes y corrientes y que aporten. Es una manera de decir yo también pertenezco a la sociedad".

"Ahora, si bien he entrado por invitación directa de la gerente general del canal, creo que la reivindicación social no es poner a una persona transgénero a un noticiero por el simple hecho de querer apantallar una cosa. La reivindicación social se da cuando tú haces que el proyecto funcione. Cuando eres capaz de realizar la labor que te han asignado de forma oportuna y correcta", agregó.

3.- La joven también relató su transición de Bernardo a Leonie, que comenzó cuando tenía "21 años. Estaba estudiando Comunicación Social en Buenos Aires y lo hice siempre con el apoyo de mis papás. No fue como que el hijo futbolista se volvió mujer, por así decirlo, si no que nunca estuve ni muy de un lado ni del otro. Tenía muchas amigas, como también tenía amigos. Desde que tengo uso de razón mis padres me dejaron jugar con todo, con muñecas, autos, etc. No era un tema de escándalo. Mis padres estaban más abocados a que sepa hablar tres idiomas o que tenga actividades extras del colegio, que aportaran más a mi vida en ese sentido".

"Empecé estudiando la carrera como varón y la terminé como mujer. Siempre tuve la convicción de lo que quería hacer. Creo que nunca me importó mucho el que vayan a decir o miedo por x o z motivos. Cuando tienes convicción esas cosas ya no te importan. Entonces fue un proceso de cuatro años para tener bien clara mi mente".

"O sea, parte de mi decisión de ser transgénero tenía que ver por cómo la sociedad me percibía. Había un punto en mi vida en que yo iba a comprar ropa a una tienda y al irme a probar las prendas siempre me despachaban al de mujeres, pero yo no me había preguntado antes si era esto o lo otro; tenía una forma de vestir muy neutra. Como te digo, mi voz nunca ha sido grave, pero tampoco ha sido súper aguda y ha sido porque he hecho seis años de canto", dijo.

4.- La repuesta de la familia de Leonie "fue muy buena": "De mi núcleo más cercano fue buena, pero por supuesto que es shockeante, porque no es el miedo de que tu hijo se vuelva hombre o mujer. Es el miedo que tiene un padre o una madre de que su hijo sufra por culpa de la sociedad. Ese es el miedo, nunca ha sido por mis decisiones, porque desde muy chiquito siempre he sabido qué quería y qué no. Nunca he titubeado por esas cosas. Soy inmediatista. Tomo decisiones bien rápido. Me han enseñado a pensar rápido. Estoy acostumbrada".

5.- Leonie explicó el por qué en otros reportajes dijo que nunca se sintió en un cuerpo equivocado, "cuando volví de Argentina necesitaba saber qué es lo que era y tener una guía que, a mi parecer, ningún sicólogo me la pudo dar. Entonces acudí a los cursos de la ONG Red Enlace. En esas clases me di cuenta de que yo no había nacido en un cuerpo equivocado, solo era una influencia externa lo que me hacía pensar eso. Es que, la mayor parte de las personas transgéneros piensan que viven en un cuerpo equivocado y se realizan tratamientos que son súper invasivos a la salud, como el tratamiento con hormonas y operaciones de implantes o de transformación de tu cuerpo".

"El hecho de ponerte prótesis mamarias ya es grave y está demostrado que el cuerpo de alguna forma rechaza todo lo que le pongas de manera externa. Si averiguas te encuentras con que la tasa de mortalidad de una persona transgénero es de 45 años, porque en 20 años su organismo está hecho pomadas por todos esos tratamientos. Yo no tengo ningún tipo de cirugía y creo que puedes tener una vida normal así. Ese es el tema principal de mi libro “La nueva ideología trans de la época post moderna”, que es una nueva propuesta para las personas transgéneros, donde invito a cambiar la percepción de sus vidas para un futuro mejor".

6.- La joven habla sobre su elección de escoger el nombre Leonie "Nunca quise tener un nombre con A. Estaba buscando un nombre que tenga significado y me parece que lo más cercano a eso es este nombre de origen latino que significa Leona o valiente. Me pareció original y me identifico bastante con él. De hecho, en mi banda de jazz me llaman Leona. Es como tener un tatuaje para mí, pero sin manchar la piel".

"Pero aclaro que nunca he renegado de mi historia. Siempre he sido feliz. Cuando era Bernardo era feliz también. Tenía mis amigos. Nunca he renegado de mi vida y eso es importante. No es que ‘transicionas’ a ser del otro género y te vuelves otra persona. Hay gente que sigue siendo del mismo género y cambia por completo, pero en mi caso antes y después fui feliz solo que siempre me fijaba que cuando era varón siempre querían redireccionar mi camino, por ejemplo, me decían que no tenía que ser muy emocional o no tenía que hacer una cosa u otra. En ese sentido ahora me siento mucho más libre. No soy, si se puede decir, muy femenina, no tengo amaneramientos. No por el hecho de que sea más amanerada soy más mujer. Solo que quería proyectar mi vida en la que me sentía mejor".

7.- Por su actividad musical, respondió "estoy en la mitad de la carrera de música moderna. Ya estudié por 14 años música clásica y soy cantante de la Big Band, una de las bandas de jazz más importantes de Bolivia, que para estar allí es bastante complicado, porque en música es una competencia continua. Detrás de mí hay 20 chicas que quieren ese puesto y 20 chicas que están trabajando para lograrlo. Si tú te duermes no mejoras".

8.- Y por el modelaje, dijo que "ahorita no. Me gusta participar en proyectos que tengan finalidades específicas. Es decir, no creo que desfilaría para marcas que matan animales para hacer las prendas, como las de cuero. Me fijo mucho la temática que se está manejando en ese proyecto para formar parte".

"Empecé modelando en Buenos Aires en 2012. Un año antes de iniciar la universidad con un fotógrafo que trabajaba para Vogue Brasil, esos años se manejaban temas de androginia en las editoriales de moda; entonces ese fotógrafo me conoció en un mall, yo estaba haciendo compras y me preguntó si era chico o chica".

"Y me dijo que necesitaba una persona como yo para una producción de una marca de ropa que se llama Tascani y me dijo que quería fotografiarme. Luego el año pasado participé en una de las colecciones de Beatriz Canedo Patiño. No soy el más claro ejemplo de discriminación, pero sí soy consciente de que los hay".

El libro de Leonie

Leonie no pudo lanzar su libro este año. Sin embargo, trabaja para agregar más capítulos.

"Tenía que lanzarlo a medio año, pero con la pandemia lo suspendí. Hasta ese momento se iba a publicar en tres países, pero la repercusión que ha tenido mi historia ha interesado en otros más. La pausa también me ha permitido agregar otros capítulos. Por ejemplo, mucha gente me pide que relate mi historia ya no desde un lugar teórico, si no desde mis vivencias y ese es otro capítulo que incluiré", concluyó la entrevista.