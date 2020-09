Conoce a María de Jesús Chabolla, la hermosa mamá de Flor Silvestre, quien descubrió sus aptitudes artísticas

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, es considerada "La reina de la canción mexicana". Junto a su esposo Antonio Aguilar, "El Charro de México", formó una de las dinastías musicales más queridas de nuestro país. La también actriz (quien formó parte de la época dorada del cine mexicano), recuerda que desde muy chiquita le gustaba cantar, talento que heredó de sus padres.

Los papás de Flor Silvestre fueron Don Jesús Jiménez Cervantes y Doña María de Jesús Chabolla Peña. Su padre era carnicero, falleció en 1971. Su mamá murió en septiembre de 1993. De ambos Guillermina Jiménez Chabolla heredó el talento vocal y el gusto por el canto. Hace unos años en una entrevista le preguntaron a la viuda de Antonio Aguilar: "¿cómo descubre usted o quién le descubre sus aptitudes artísticas?", a lo que la cantante respondió:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Quién más que mi mamá, qu era así toda alborotada y como yo cantaba desde chiquitilla ahí donde vivíamos, a ella le encantaba que yo cantara, era muy chistosa mi mamá, me encanta porque era muy alegre.

La mamá de Flor Silvestre también cantaba, siendo ella la mayor infuencia musical para su hija Guillermina Jiménez Chabolla. "Desde los ocho años cantaba, mi papá me hacía cantar porque oía mis canciones y las canciones viejas me las aprendía completitas, me subía a un árbol de limón y cantaba, ya tenía mis pasos marcados en el limón, para subirme", contó la también actriz.

En su cuenta de Facebook Dalia Inés Nieto Jiménez, primogénita de Flor Silvestre, compartió hace un tiempo una fotografía junto a su abuela Doña María de Jesús Chabolla Peña. Dicha foto de la mamá de Flor Silvestre fue tomada durante la boda de Dalia Inés:

Es mi abuelita materna, con quien viví mis primeros años. Ayer fue su santo, día grande del Sagrado Corazón de Jesús. Mi abuelito también se llamaba Jesús. Saludo a mis amigos.

La cantante Dalia Inés junto a su abuela Doña María de Jesús. Foto: Facebook Dalia Inés

Hace un tiempo en una entrevista, la también cantante Dalia Inés Nieto Jiménez dijo sobre su abuelita Doña María de Jesús: "mi abuelita cantaba precioso quiero que sepan, le encantaba el mariachi, hacía sus fiestas, yo desde la cuna oigo el mariachi, realmente va en mí, en mis sentimientos, mi abuela cantaba padrísimo".

Asimismo en su cuenta de Facebook Dalia Inés ha compartido otras fotografías familiares, como una donde podemos ver a la señora Flor Silvestre junto a todos sus hijos: además de Dalia, Francisco y Marcela Rubiales (hijos de su matrimonio con Paco Malgesto), así como Antonio Jr. y Pepe Aguilar (hijos de su matrimonio con el cantante Pepe Aguilar). "Amo a mi madre y a mis hermanos, primero nací yo, gracias a Dios por la vida", expresó en esta publicación.

Flor Silvestre junto a todos su hijos. Foto: Facebook Dalia Inés

También te puede interesar:

¿Por qué Paco Malgesto no permitía a Flor Silvestre ver a sus hijos Francisco y Marcela Rubiales?

¿Qué fue de la vida de Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto?

Flor Silvestre y Antonio Aguilar: la bella historia de su primer beso tras un paseo a caballo