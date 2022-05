Conoce a Mujin Choi, el apuesto estilista de BTS; estuvo a cargo de sus looks para el álbum "Proof"

Cabe mencionar que no solo es estilista de Bangtan , sino también de otras celebridades del K-Pop , como TXT y Aespa ; pero el proyecto de estilista en el que más ha trabajado, es para "Los chicos a prueba de balas".

A través de su cuenta en Instagram @hairbymujin, ha compartido todos los trabajos que ha hecho como estilista de BTS . Entre los más recientes, haber estado a cargo del look de los Idols , para las fotografías conceptuales del álbum de antología "Proof" .

Tal y como ocurrió con Noh Jyung Nam, el bailarín que simuló ser un trompetista, durante los pasados conciertos del "Permission to dance on stage - Seúl".

BTS tiene un gran equipo de colaboradores : bailarines, músicos, guardaespaldas, estilistas, asistentes personales, etc. Cada uno de ellos realiza un excepcional trabajo, para que cada proyecto encabezado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook , tenga un resultado extraordinario.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.