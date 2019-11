Conoce a Paige Niemann, la joven idéntica a Ariana Grande

Este fin de semana ha sido de locos, primero salió a luz el "Chapo Efron", un joven que se volvió viral por su increíble parecido con Zac Efron y a su vez, con el capo más famoso de todo México, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. Ahora se viralizó una joven idéntica a la cantante estadounidense, Ariana Grande y ha sorprendido a sus millones de fanáticos.

Desde hace algunos días, el nombre de Paige Niemann ha sido un tema del qué hablar en redes sociales e Internet en general, pues la joven se viralizó por su increíble parecido con Ariana Grande, la celebridad joven más famosa del momento.

A pesar de que la belleza de Ariana es inigualable, Paige, quien es originaria de la California, posee una replica exacta de la belleza de la esta, con tan sólo 14 años ha sido comparada constantemente con la intérprete de Imagine desde que tenía 10 años.

Desde que la joven comenzó a ser comparada con Ariana, no ha dejado de imitar los movimientos, los outfits, looks y maquillajes de la cantante, comprometida con parecerse por completo a Grande ha causa gran revolución con los internautas, quienes han mostrado gran sorpresa por el innegable parecido pero a su vez, han atacado a la menor con malos comentarios.

Sin lugar a dudas, el parecido entre las dos jóvenes es increíble, algunos videos comprueban que Paige es idéntica a Ari en todos los sentidos, lo que ahora sus fanáticos se preguntan es ¿cantará igual que ídola?. Será cuestión de tiempo para que la joven muestre si cuenta con una voz angélical, como la de Ariana.

Esta no es la primera vez que una joven causa sensación en redes por su parecido con Ariana Grande, recientemente, Gabi DeMartino, una influencer y youtuber estadounidense se mantuvo bajo los reflectores por su increíble parecido con Ariana, incluso, cuando la cantante se enteró de esto, decidió invitarla a participar en su video musical, Thank U, Next.