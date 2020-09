Conoce a Phil, el hombre idéntico a Chespirito; lo llaman el Chavo del 8 metalero

México.- Las redes sociales han sido una revolución recientemente, debido a que comenzaron a circular fotografías de un hombre que es idéntico al comediante Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito" y ahora todos han comenzado al individuo el Chavo del 8 metalero, pues utiliza cabello largo y fleco.

En redes sociales, internautas no han parado de hacer comparaciones, ediciones y hasta memes, creyendo que podría ser un hijo perdido del gran Chespirito o hasta teorizaron que podría haber una realidad alterna en la que éste hombre pudiera ser la versión metálica del emblemático personaje, además, han denominado su hogar como "La Vecindarks".

Se trata del señor Phil Claudio González, un músico argentino que se dedica a tocar metal. Su apariencia de rockero, cabello largo y vestir camisetas de bandas es una de las cosas que más ha llamado la atención de los usuarios de Internet y es que hay algunos que aseguran que así se vería el comediante si hubiese sido músico del género metal.

Aunque muchos se han encargado de evitar que las bromas sigan apareciendo en las redes sociales por respeto al músico, el mismo hombre ha tomado con gracia estas bromas y también compartió a través de sus redes sociales algunos de los mejores memes que han hecho sobre él, donde se destaca uno en el que editaron una fotografía poniéndole encima ropa de El Chavo y editan a uno de sus amigos y dice que es el Señor Barriga.

El músico declaró en sus redes sociales que la persona en crear el primer meme sobre él decidió aparecerse por sus mensajes privados para pedirle disculpas por su acción, pero él le dijo que no se preocupara, pues él no se enoja y toma todo esto de una forma positiva.

¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh… Me cag* de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelot*dos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más p*lotudo. Es para reírse un poco. No para bardear", escribió el músico.