Conoce a Rebeca Sáenz, esposa de Ernesto Zedillo Jr., padre del hijo de Érika Buenfil

Érika Buenfil dejó muy en claro que de ella pueden decir lo que quieran, pero no le permite a nadie que hable mal de su hijo Nicolás Buenfil, fruto de la breve relación amorosa que tuvo con Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. El empresario hoy en día está casado con Rebeca Sáenz, con quien procreó a sus hijas Isabel y Victoria.

¿Quién es la esposa de Ernesto Zedillo Jr., padre del hijo de Érika Buenfil? Rebeca Sáenz Cárdenas es originaria de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tiene actualmente 48 años de edad. Estudió Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey. La hermosa sinaloense y el hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León iniciaron su relación amorosa en febrero de 2004, luego de haberse conocido en la inauguración del restaurante Vaova del que él era socio, de acuerdo con información de Quién. En octubre de ese mismo año el empresario le pidió matrimonio.

Rebeca Sáenz y Ernesto Zedillo Jr. contrajeron matrimonio el 8 de enero de 2005. La boda por el civil se llevó a cabo en un quiosco del Hotel Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar, en Los Cabos, Baja California; posteriormente la boda religiosa se realizó en la capilla del hotel frente a 300 invitados, entre los que se encontraban amigos y familiares más cercanos.

La bella sinaloense es madre de dos hijas. Foto: Instagram @rebecasaenzoficial

Cuando conoció al padre del hijo de la actriz Érika Buenfil, la sinaloense Rebeca Sáenz era corresponsal de Tv Azteca en Estados Unidos, donde era titular del noticiero Azteca América junto a José Martín Sámano. Durante 11 años dejó en pausa su carrera profesional para dedicarse a la familia que había formado junto a Ernesto Zedillo Jr. En noviembre de 2017 regresó a ejercer la profesión que tanto le apasiona y lo hizo de la mano de TV Azteca. Ha formado parte del noticiero "De ida y vuelta" a través de adn40.

Rebeca Sáenz no comparte fotos junto a su esposo en sus redes sociales, ya que se mantiene con perfil bajo en las plataformas digitales. Foto: Instagram @rebecasaenzoficial

En 2018 en una entrevista con Aurora Valle, la actriz Érika Buenfil habló sobre la gran desilución que tuvo con Ernesto Zedillo Jr., quien nunca ha reconocido como hijo a Nicolás Buenfil. Fue en el 2004 cuando la actriz y el empresario tuvieron un breve romance. "Empezaba una relación y sucedió una noche, continuó medianamente muy pintadita porque yo no quería, yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era un hombre más joven, me daba un poco de miedo, no quería perder mi tiempo y un poco de están jugando conmigo".

Yo estaba en Mazatlán en una locación de una telenovela y ahí me doy cuenta que mi periodo no llega y se llama Nicolás. Esa fue de una noche, que dices: 'bueno ok'. Él quiso seguir la relación y de esta manera de huir le dije: 'te tengo que contar algo' y entonces ya se acabó la seguidera y ya no quiso.

A los meses de que Ernesto Zedillo Jr. se alejara de Érika Buenfil, la actriz se enteró por medio de una de las revistas del corazón, que el padre de su hijo se había casado. La familia de la llamada "Reina de TikTok" intentó buscar al empresario para que se hiciera cargo de su hijo, pero la actriz no se los permitió. "Sí sufrí, lloras y te rompes, todo mundo quiso intervenir y acudir a él, yo nunca los deje, dije eso viene del corazón y sino le nace, no voy a obligar a alguien".

Por otra parte, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Érika Buenfil mencionó que aunque el hijo del ex Presidente de México siempre ha sido un padre ausente para Nicolás, en ningún momento le ha hablado mal de él, sino todo lo contrario. "Nunca le hablé mal de él, no es un fantasma, ni jamás le dije 'se murió' o 'se fue', así están las cosas y él sabe, finalmente, quién es y quién es su abuelo".

Hace unos días Érika Buenfil "explotó" en contra de Martha Figueroa y Juan José Origel, por un comentario que hicieron sobre su hijo Nicolás Buenfil. ¿Qué fue lo que dijeron? Martha comentó hace unas semanas en el programa "Con Permiso" que conduce junto a Pepillo Origel, que los videos que la actriz hacía en TikTok estaban dirigidos por su hijo "el Zedillito", haciendo referencia al padre del joven de 15 años, Ernesto Zedillo Jr.

Érika Buenfil no había dicho nada al respecto, pero en una reciente entrevista vía streaming con Fernanda Familiar manifestó: "Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto, Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente, eso fue lo que a mí me dolió porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate". La actriz agregó:

No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione (Pepillo Origel) y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo.

