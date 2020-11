Conoce a "Tarzán", el adorable perrhijo de Camila Cabello y Shawn Mendes

La cantante Camila Cabello y su novio Shawn Mendes tienen muchas cosas en común, no solo que son exitosos cantautores, sino también su amor por los animales. "Shawmila" presentó en sus redes sociales a su nueva mascota, un adorable perrito "Golden retriever" que nombraron "Tarzán" y rápidamente conquistó los corazones de sus millones de seguidores.

Camila Cabello publicó en su feed de Instagram un video de Shawn Mendes con su "perrhijo" en brazos. Es inevitable llenarse de ternura al ver estas imágenes. "En tiempos de incertidumbre como este, necesitamos un recordatorio de que las cosas dulces y milagrosas como los cachorros también existen en el mundo, conoce al nuevo miembro de la manada: ¡Tarzán!", manifestó la cantante en su post.

Asimismo con estas adorables imágenes de su novio Shawn Mendes junto a su nueva mascota "Tarzán", Camila Cabello expresó que "nosotros somos los responsables de construir el mundo en el que queremos vivir. La lucha por ser la sociedad que queremos ver, eso continúa después de que se decida este resultado. Esto es lo que me estoy diciendo a mí mismo para calmarme ahora mismo porque es lo único que realmente podemos controlar. Los amo chicos y Tarzán envía una gran lamida de cachorro".

Por su parte, en un video compartido por Shawn, podemos ver a su hermosa novia con "Tarzán" en brazos, al mismo tiempo que le pregunta a su nueva mascota: "¿quién es papá?". Sin dudar alguna una linda estampa familiar.

En otra publicación de Camila Cabello, su "perrhijo" duerme una de sus varias siestas del día.

La mascota de Camila Camila Cabello y Shawn Mendes, ha conquistado las redes sociales. Foto: Instagram @camila_cabello

El amor de Camila Cabello y Shawn Mendes en los escenarios

Iniciaron su relación como muchas personas, simplemente amigos. Sin embargo la música uniría sus destinos hasta gritar a los cuatro vientos su amor. "Shawmila" han acaparado los reflectores al desfilar juntos en algunas alfombras rojas en prestigiados eventos. Así mismo han regalado a sus millones de seguidores momentos de mucha pasión y romance sobre el escenario.

Ambos se conocieron en 2014 en un tour de Austin Mahone (ex novio de Camila Cabello); por aquellos años Shawn Mendes era una popular estrella en la aplicación Vine, donde versionaba canciones y Camila, triunfaba con el grupo Fifth Harmony. En 2015 lanzan su primera colaboración musical, "I know what you did last summer". Fue compuesta por los dos en el backstage del tour "1989" de Taylor Swift, donde Shawn era telonero y Camila estrella invitada. Tras este dueto los rumores de un romance no se hicieron esperar, pero ambos declararon en varias ocasiones que solo era muy buenos amigos.

A fines de octubre pasado Shawn Mendes compartió con Jimmy Fallon, el lado bueno que ha tenido esta pandemia tanto para él, como para su noviazgo con Camila Cabello. Tras una ajetreada vida en los escenarios, en el estudio de grabación, programas de televisión y más, hoy en día el joven cantautor de 22 años de edad, puede disfrutar de labores tan cotidianas como la de ayudar a preparar la comida o limpiar la casa, y sobre todo disfrutar al por mayor la compañía de su novia.

"Al principio estaba aterrado, no lo voy a negar, principalmente por las dificultades que tenía para trabajar, pero luego empezaron a pasar las semanas y cuando ya te haces tus huevos por la mañana, haces el jugo y sales un poco a pasear a los perros y tienes una taza de café que usas la misma todos los días, se vuelve realmente agradable, te das cuenta de las ventajas de llevar una vida normal. Y todo ha sido bastante placentero, la verdad, lo que para mucha gente es algo cotidiano para mí resultaba toda una novedad", resaltó el novio de Camila Cabello. Los cantantes han vivido juntos durante la pandemia en la residencia que Camila tiene en la ciudad de Miami, Florida.