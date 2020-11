Conoce a cuánto asciende la fortuna de Harry Styles

El cantante, compositor y actor, Harry Styles, exmiembro de One Direction y que debutó en el cine con “Dunkirk” (2017) ha sabido alcanzar el éxito después de la separación de One Direction, en menos de una década, se ha convertido en uno de los artistas ingleses con más proyección y éxito.

La fortuna actual de Harry Styles se cifra en más de 82 millones de euros, estando en el segundo lugar en la lista que elabora la revista Heat de las celebridades británicas más ricas por debajo de los 30 años, por detrás solo de Ed Sheeran, y superando al resto de sus excompañeros de la boyband de la que surgió, aunque todos se posicionan en el top 10.

En 2015, antes de su separación y de forma colectiva, Forbes colocaba a One Direction como las celebridades mejor pagadas del momento por debajo de los 30 años, ganando alrededor de 110 millones de euros al año, desbancando a estrellas del momento como Taylor Swift o Lady Gaga.

A partir de que la disolución del grupo fuera oficial en enero de 2016, Harry Styles no ha bajado el ritmo de su ascendente carrera, fundando su propia discográfica, Erskine Records, en mayo de ese año y firmando un jugoso contrato con Columbia, el mismo sello detrás de su exgrupo, un mes más tarde.

Desde que emprendió su carrera en solitario se estima que su fortuna ha aumentado alrededor de 55 millones de euros. Hagamos las cuentas: Erskine Records tiene activos por unos 27 millones de las ventas de la música de Styles; más de 24 millones son el saldo con que cuenta su empresa Erskine Touring, derivado de las ganancias de los conciertos; y más de 3 millones corresponden HSA Publishing, otra empresa del cantante, fundada junto al contable irlandés Alan McEvoy en 2014.

Harry Styles durante los Brit Awards 2020 at the O2 Arena en Londres/EFE

A parte de sus ingresos directos por su actividad como cantante, hay que tener en cuenta que Harry Styles tiene otras facetas, como la de compositor, habiendo firmado temas de otros artistas como Just a Little Bit of Your Heart, de Ariana Grande, o el Someday de Michael Bublé, co-escrito con Meghan Trainor. Además, tuvo sus inicios en la gran pantalla cuando Christopher Nolan contó con él para su drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial, Dunkirk.

Harry Styles también ha sabido ingresar en el mundo de la televisión, siendo productor ejecutivo de la serie de la CBS Happy Together inspirada en la vida de él mismo. Y por último la publicidad: el peculiar estilo de Styles también le ha granjeado la simpatía de las grandes firmas de moda, y más concretamente de Gucci, que lo ha fichado para sucesivas campañas de la casa italiana.

Entre las propiedades inmobiliarias del cantante destaca su última adquisición, una mansión de casi 10 millones de euros en Londres tras dejar su anterior vivienda (de unos 3 millones de euros) al haber tenido problemas con un acosador que dormía en su jardín delantero. Además, ha adquirido propiedades en ambas costas de Estados Unidos.

En Nueva York adquirió un condominio de 8 millones de dólares en Tribeca, donde viven otras estrellas como Justin Timberlake y Jennifer Lawrence. La de Los Angeles es una mansión en Sunset Strip que decidió poner a la venta en mayo de 2017 por 8,45 millones de dólares, pero que ha ido bajando de precio sucesivamente hasta los 7 millones. Al principio de su carrera, en 2012, adquirió en Londres un piso de soltero de cuatro habitaciones por 3 millones de libras, que la prensa apodó Party Palace por lo animada que era su vida en él.