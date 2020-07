Conoce a la adorable suegra de Biby Gaytán; juntas prepararon una paella

Al igual que sus hijas Alejandra y Ana Paula Capetillo, la actriz Biby Gaytán incursionó como youtuber y su más reciente video junto a su suegra, ha conquistado el internet. Anteriormente la esposa de Eduardo Capetillo comentó sobre esta nueva faceta, "ya no soy yo nada más sino es mi marido, son mis hijos, mis hijas y eso imagínate, si no tenía con qué agradecerles que me quisieran nada más a mí ahora que han recibido con tanto cariño a toda la familia pues no tengo con que pagarles".

Lo único que tengo es devolviéndoles un poquito mostrándoles quién soy yo más allá de Biby en un escenario, o en una pantalla.

"yo quiero mostrarles que soy tan humana como ustedes, con defectos y virtudes, que a veces estoy de buenas, a veces estoy de malas, y que si soy artista es porque es mi manera de expresarme. Más allá de la fama es realmente una pasión por lo que hago", manifestó Biby Gaytán en su video de presentación en YouTube.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En un nuevo video que compartió en su canal de YouTube (donde tiene hasta el momento más de 90 mil suscriptores), Biby Gaytán cocinó una paella junto a su suegra María del Carmen Vásquez, siguiendo al pie de la letra su receta.

Además de que es mi amiga, que la quiero, que es de verdad una madre también para mí, además de todo eso, es mi suegra.

En la descripción de su video que se ha posicionado en las principales tendencias en YouTube, la actriz mencionó: "hola queridos amigas y amigos, en esta ocasión les comparto uno de nuestros platillos favoritos en casa, la paella que Mari, mi suegra, ha cocinado durante tantos años. Espero la disfruten tanto como nosotros".

Los hijos mayores de Biby Gaytán ayudaron en la preparación, así como una mujer de nombre María.

"Valió la pena dejar las novelas para formar esa hermosa familia", "te admiro en todos los aspectos, sobre todo esa estabilidad emocional que proyectas", "me recordó a mi madre que así cocinaba conmigo, mi esposo e hijos", "esas señora (la suegra) con verdadera educación, una dama en toda la extensión de la palabra, ahora la gente piensa que una dama lo es por los lujos, el dinero y el estatus social que ostenta pero no", "no me canso de decirlo, que ejemplo de familia, Dios los bendiga, los amo❤️", son algunos de los comentarios en el video de Biby Gaytán.

Hace unos días la esposa del actor Eduardo Capetillo, compartió un tutorial de maquillaje. "Hola a todos con cariño, les comparto mi rutina para un maquillaje ligero mediano, espero les sirva y no dejen de comentar que les gustaría ver".

También te puede interesar:

Eduardo Capetillo revela secreto para estar con una mujer como Biby Gaytán

¿Por qué la familia de Eduardo Capetillo no quería que se casara con Biby Gaytán?

Biby Gaytán conserva su belleza, así ha sido su cambio físico