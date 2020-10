Conoce a la escultural modelo Demi Rose, la mujer por quien Tyga terminó con Kylie Jenner

Kylie Jenner de un momento a otro se convirtió en la hermana más millonaria del conocido Clan Kardashian-Jenner, así como una de las más seguidas en redes sociales. Su apariencia física cambió notablemente en un abrir y cerrar de ojos, recurriendo a varias cirugías estéticas (al igual que sus hermanas). A sus 23 años de edad es mamá de Stormi, fruto de la relación amorosa que tuvo con el rapero Travis Scott, pero antes de relación, la socialité y empresaria estadounidense tuvo un noviazgo con el también rapero Tyga.

Kylie Jenner llevó una controvertida relación amorosa con Tyga, la cual terminó (según la prensa internacional) por una infidelidad por parte del rapero cuyo nombre real es Michael Ray Nguyen-Stevenson. Supuestamente el también actor "le puso los cuervos" a la escultural hermana menor de Kim Kardashian, con la modelo británica Demi Rose.

Fue en el 2016 cuando surgieron los rumores de que Tyga había cambiado a Kylie Jenner por Demi Rose. El rapero y la modelo fueron vistos juntos por primera vez en Cannes (ciudad turística de la Riviera Francesa). En aquel entonces el portal E! publicó: "Tyga y la modelo de lencería Demi Rose parecen ser inseparables esta semana en Cannes. Los dos, quienes han sido vistos varios días seguidos, ahora fueron vistos disfrutando de una juerga de compras en Saint Laurent".

Demi Rose tiene 25 años de edad; nació el 27 de marzo de 1995 en Birmingham, Inglaterra. En 2014 fue seleccionada como la chica más prometedora de Reino Unido. En un principio saltó a la fama como la doble de Selena Gómez, pero poco a poco ha dejado atrás esa referencia. En su cuenta de Instagram tiene casi 15 millones de seguidores y sus fotografías en poca ropa, es el contenido que más disfrutan sus followers. En sus post comparte mensajes como este:

Elevándome más y más alto todos los días. Cuidarme, pasar mis días sabiamente, usar mi energía con cuidado y amar de la manera más pura y abierta posible, mientras aprendo de las personas hermosas que he conocido y tomando todos los días como una bendición, cada momento es precioso.

Sus prominentes curvas, al igual que las de Kylie Jenner, causan furor en redes sociales. Y al igual que las hermanas del Clan Kardashian-Jenner, la modelo británica también ha generado controversia por las supuestas cirugías estéticas a las que se ha sometido para tener su escultural cuerpo. Aunque asegura que todo en ella es natural y que la forma de su cuerpo, sus caderas, glúteos y senos, son gracias a sus genes familiares.

Kylie Jenner afortunada en los negocios, desafortunada en el amor

No solo vivió infidelidad en su relación amorosa con Tyga, sino también con Travis Scott, padre de su hija Stormi. Supuestamente el rapero le fue infiel a la hermanita de Kim Kardashian con Rojean Kar. En octubre de 2019 Travis se defendió de estas acusaciones a través de sus redes sociales:

Realmente afecta cuando ves cosas falsas que se dicen sobre ti una vez más, estas historias falsas sobre mí de una infidelidad simplemente no son ciertas.

Asimismo Rojean Kar negó este supuesto triángulo amoroso entre Travis Scott, Kylie Jenner y ella, "ninguno de estos rumores es cierto, es solo que internet está creando una narrativa falsa, por favor, dejen de difundir mentiras y déjenos en paz, porque está afectando vidas reales. Gracias", manifestó mediante sus redes sociales.

Al darse a conocer la ruptura entre Kylie Jenner y Travis Scott, medios como de The Blast y Mirror, publicaron que ambos decidieron dividir en partes iguales la custodia de su hija Stormi. Fuentes cercanas aseguraron a The Blast que en el acuerdo de custodia de Stormi "no hay problemas, en este punto, no hay abogados ni desagradables disputas sobre cómo dividirán el tiempo con su hija Stormi".

Stormi nació el 1 de febrero de 2018; Kylie Jenner se ha mostrado muy feliz por su nuevo rol como madre, aunque hubo un tiempo en el cual se preocupó por los cambios que su cuerpo, cuestión que le generó inseguridad por las críticas que le darían.