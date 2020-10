Conoce a la escultural y guapa esposa de David Chocarro

El actor David Chocarro está en boca de todos a causa de la telenovela 100 días para Enamorarnos que se transmite a través de Netflix y que se ha convertido en una de las favoritas del público. Pero todos quieren saber más sobre la vida del actor argentino de 40 años y sobre todo saber quién es su bella esposa Carolina Laursen, pues aca te vamos hablar un poco sobre esta guapa mujer.

Pues dejanos platicarte que Carolina Laursen además de ser una mujer bellisima, nació en Buenos Aires Argentina en 1980, así que hoy en día tiene 40 años de edad y es una modelo, actriz y conductora, no pidió nada David Chocarro, ya que se enamoró de una mujer perfecta. Fue durante sus inicios como actor que David Chocarro conoció a su actual esposa y decidieron casarse en el años 2005. Ambos son padres de dos niños que llevan por nombre Allegra y Brigitta.

Carolina Laursen tiene más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde se define como una actriz y escritora, en algunas de sus publicaciones muestra fotografías junto a su amado esposo, pero también publica algunas donde luce su gran figura y resalta sus grandes aptitudes.

Una de esas fotos es donde luce un vestido en color rojo, que le queda a medio muslo, entallado a su cuerpo y estraple que la hace ver increíble, en ese post Carolina dice extrañar las fiestas en Miami.

Cuando había fiestas en Miami /Foto Instagram carolaursen.

Ahora tienen 15 años de matrimonio y han dado entrevista a algunos medios de comunicación donde platican como fue la relación de amor y trabajo en la telenovela 100 días para enamorarnos que fue producida por Telemundo y ahora se puede ver por Netflix.

En 100 días para Enamorarnos la actriz interpreta a la psicóloga de Emiliano León, el personaje interpretado por David Chocarro, donde le tocó realizar algunas escenas candentes de cama en compañía de su esposo. La actriz dijo que la química fue perfecta y la relación de pareja ayudó mucho para que las escenas salieran a la perfección.

"Mi primera vez en una novela y me tocó estar casi desnuda. Igual como estaba con él la verdad no me importó mucho. Soy deshinbida con mi cuerpo. Y él ya no es celoso como solía serlo. Así que la superdisfrutamos", dijo Carolina Laursen.