Conoce a la mamá y la humilde casa de Yalitza Aparicio en Oaxaca

Yalitza Aparicio se ha convertido en la actriz del momento, muchos quieren saber más de ella, quien es la mujer de origen indígena detrás del gran éxito de la película "Roma" del cineasta Alfonso Cuarón. Luego de que Netflix compartiera una serie de bellas fotografías de la infancia de la actriz, ahora se ha dado a conocer la humilde casa donde vive Yalitza Aparicio, allá en su Tlaxiaco, Oaxaca, asimismo a su mamá.

Yalitza Aparicio tiene altas posibilidades de ganar el Oscar como "Mejor Actriz". Foto: AFP

El conocido Youtuber Margarito Music, hizo un viaje hasta la tierra natal de Yalitza Aparicio, compartiendo en su canal imagenes de la casa de la actriz. Asimismo mostró como es el lugar donde vive la familia de quien ha sido nominada a "Mejor Actriz" en los Premios Oscar, al lado de actrices como Olivia Colman y Melissa McCarthy.

En sus redes sociales, Margarito Music compartió una fotografía al lado de la hermosa mamá de Yalitza Aparicio: "jamás debemos de negar nuestros orígenes, Dios los bendiga".

En entrevista para el programa Despierta América, Margarito contó que habló con la mamá de Yalitza Aparicio, a quien describe como una mujer muy sencilla.

La mamá es una persona muy inteligente, muy reservada.

"Yo le quería ‘sacar la sopa’… yo le preguntaba cuántos hijos tiene, ‘unos cuantos’ me decía; ¿dónde vive usted?, ¿de dónde viene la familia? (la mamá de Yalitza respondió) ‘pues por ahí, nomás’. No te decía que no, pero de una manera inteligente para contestar”, contó el Youtuber.