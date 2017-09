El argentino Lucas Bernabé busca destacar en México

Hace un año y medio llegó a México e inició a trabajar con la oportunidad que le dio Pedro Damián en Despertar contigo. Hoy Lucas Bernabé tiene un nuevo reto en su carrera, un papel en la telenovela En tierras salvajes de Salvador Mejía.

¿Cómo te sientes de encarnar este personaje? Fue un desafío muy interesante el darle vida a un personaje donde a diferencia de Wilson mi anterior proyecto con Pedro Damián, este es un personaje donde requería mucha más madurez.

Andrés fue deportado de los Estados Unidos junto con su hermano, al ser huérfanos Andrés Santana, se hizo cargo de su hermano, se vienen a México y Daniel (Cristián de la Fuente) le da trabajo en su acerreradero, entonces esa mancuerna que hace con Daniel para Andrés es algo muy padre ya que Daniel se mete en muchos problemas.

Andrés está para aconsejarlo y decirle a su amigo lo que no quiere escuchar, ese consejo, que es realmente la verdad, entonces para mí fue una emoción muy grande el poder interpretar ese tipo de papel y estoy muy contento con los resultados que se están dando al aire en este momento.

¿Cuál fue la preparación para el personaje? Fíjate que yo estudie en mi infancia equitación ya sabía montar, también estudié paisajismo y estaba muy involucrado con todo el trabajo del campo, el trabajo de las plantas, con los árboles, en este caso ya estaba familiarizado con la personalidad como ruda, el típico macho alfa que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, tiene una seguridad personal ya que en este caso Andrés también fue capataz del acerradero, me gustó el ser líder, siempre me identifico de los grupos a los que pertenezco y además me siento muy cómodo en esta posición.

¿Pero te costó trabajo este personaje? El desafío fue obviamente enfocar y ordenar las actitudes que ya traía como persona y luego generar cosas nuevas ya que por ejemplo a la hora del amor Andrés Santana es muy tímido, entonces le cuesta abrir su corazón, le cuesta ser sincero, no le sale lo galán le sale el hombre insensible que de pronto le da pena, no sabe invitar a salir a alguien, no se eso es algo que no me caracteriza a mi, entonces sí me preocuparon cositas que crearle como hacerle o crear algo muy padre hacerlo con verdad, fue mi desafío personal, interpretar a alguien con personalidad diferente a la mía y poder transmitir al público y que el público lo pueda recibir como lo que es, un personaje que tiene vida, que crea una historia, crea una biografía.

¿Qué te dejó este proyecto? Fíjate con César Évora y con Daniela Romo vi una sencillez, son capaces de transmitir y alcanzar niveles grandes, su característica principal es su sencillez y el ser consiente del prójimo, luego con Cristián de la Fuente fue un maestro para mí, también aprendí muchísimo de él ya que es una persona muy metódica que tiene una visión muy personal sobre las escenas y cuando yo tenía que hacer escenas con él fue muy bueno, es como un hermano a la hora de hacer una escena y ahí fluyen las emociones, no quiere decir que seamos hermanos ni cuates fuera de la acción por así decirlo, cuando uno está en escena lo recomendable es que haya hecho empatía, yo aceptaba mucho sus propuestas y él con mucha altura aceptaba las mías y aprendí es todo un gran maestro.

Siendo extrajero, ¿qué te gusta más de México? Amo los paisajes que tiene y sus quesadillas con camarón, obviamente con queso (ríe), sus comidas, sus playas, disfruté de unos días en la Riviera Maya y me encantó, estudié paisajismo entonces para mí la biodiversidad que tiene México es algo asombroso, ya he tenido chance de conocer varios lugares por México, por ejemplo de Michoacán, estuve en Lázaro Cárdenas, en Patzcuaro, también ya fui a San Miguel de Allende, Taxco, Uruapan estuve conociendo Jardines de México algo precioso que tiene Cuernavaca, algo en conjunto hermoso y luego pues nada también me gusta mucho andar en moto, yo agarro la moto voy a donde mi corazón quiere ir, yo soy un espíritu muy libre, tengo ganas de viajar pues agarro la moto cargo el tanque, hago mi maleta y me salgo de viaje.

"Híjole soy feliz en este México que hay tanto por hacer tanto por conocer y todavía me falta el norte así es que ya los voy a ir a visitar (a Culiacán)."

Oye Lucas y acá estas enfocado en la actuación pero ¿te gustaría trabajar en este lado del paisajismo acá en México? Sí, es una de mis metas trabajar de paisajista, poder armar y crear espacios donde no hay más que nada modificar, un poco el ambiente ya sea el aire libre o dentro de una zona edificada, me encantaría una vez una persona me dijo que nunca hay que comer del mismo plato por así decirlo, hay que tener varios y ahí por eso es una de las cosas que me gusta como emprendedor tenazmente pueda de lo que es la actuación.

La telenovela ya se grabó ¿tienes algún otro proyecto en puerta? Ahorita estamos en un proyecto muy importante no puedo decir de que televisora es, pero si es un desafío a un mayor, es un personaje el cual admiro y ya quiero interpretarlo, todavía no puedo decir nada, se está haciendo una serie.

Por ahora sólo estoy con presentaciones hago monólogos y escenas de clásicos por ejemplo del Último tango en París, monólogos de Marlon Brandon, hacemos escenas muy muy padres de El padrino en la Condesa cerca de donde vivo en la Ciudad de México y es gratuito, es abierto a la gente cerca del teatro donde estudio. Apenas termino de grabar un proyecto y siempre me meto a estudiar, de hecho mi maestro es René Pereyda.

Llegamos a México con algo muy claro, entonces creo que hay cosas que se están dando y las cosas siguen apareciendo, van por buen camino, quisiera cruzar la frontera para Estados Unidos, ponerme una meta al próximo año o año y medio, ir preparando el idioma pero así todo esto muy agradecido con México por haber ayudado a quedar aquí porque México me dio la oportunidad de poder mostrar mi trabajo y de poder disfrutar lo que uno ama hacer y al fin y acabo el arte no tiene fronteras y no tiene límites para poder expresarlo a donde uno va y donde se siente parte pues es un placer.

¿Algún mensaje para el público? Acompáñenme en la telenovela, es un formato de teleserie, hay mucha historia, mucha emoción, mucho contenido actoral y la verdad pues nada la trama de tres hombres con una mujer no es algo común de que hable abiertamente y creo que a la gente pues para entretener un rato y para sacar a uno de la mente de lo que está haciendo y para divertirse emocionarse y llorar y conmoverse pues vean tierra salvaje alas 18:30 pm.