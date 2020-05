Conoce al nuevo elenco de Vecinos 2020

La octava temporada del exitoso programa de televisión Vecinos se transmite los domingos a las 19:30 horas por el canal 2 de Televisa, Las Estrellas, y ha vuelto para contar muchas nuevas aventuras de sus personajes, como el de Benito Ocaña, quien está de regreso e interpreta Octavio Ocaña.

En entrevista con el portal de Las Estrellas, Octavio Ocaña, quien encarna a Benito Rivers, uno de los personajes más queridos por el público en Vecinos, habla de lo feliz que es al interpretar a dicho personaje.

Benito recuerda que cuando era niño y acudía a trababajar en Vecinos, no aguantaba mucho que lo regañaran por algo durante las grabaciones y "explotaba" de inmediato.

Nunca me hicieron bullying, porque de pequeño yo era más manchado, entonces si me decían algo sí era peor. De chiquito si me decían algo, sí explotaba, no me podían decir nada”, recalca.