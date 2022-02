Conoce la historia de "Nadie es eterno", emblemática canción de Antonio Aguilar, esposo de Flor Silvestre

Su nombre de pila fue José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, pero fue conocido por muchas generaciones como Antonio Aguilar, "El Charro de México", uno de los grandes exponentes de la música ranchera e ícono de la época de oro del cine mexicano, junto a su amada esposa Guillermina Jiménez Chabolla, la hermosa Flor Silvestre de nuestro país.

Una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria artística es "Nadie es eterno", de la autoría del cantante y compositor colombiano Darío Gómez, conocido "El rey del despecho" y quien tuvo una amistad muy cercana con el papá del también cantante Pepe Aguilar y abuelo de Ángela Aguilar.

Y efectivamente, como cantaba Don Antonio Aguilar: "nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz".

¿Cuál es la historia detrás de "Nadie es eterno", interpretada por Antonio Aguilar?

En una entrevista, el cantautor Darío Gómez contó que por allá en la década de los 90's, regresó a su tierra natal San Jerónimo, en el departamento Antioquia, al norte de Colombia. En compañía de su entrañable amigo Luis Ernesto, fueron a una cantina que estaba enfrente de un viejo cementerio.

Curiosos al ver aquel campo santo, entraron y se encontraron con un sepulturero quien estaba vaciando un osario (lugar o un recipiente, como una urna funeraria, en donde se guardan restos mortales humanos). Al ver varios huesos regados en el suelo, Luis Ernesto retó a Darío: "¿eres capaz de hacer una canción de esto".

De inmediato, el compositor quien hoy en día tiene 71 años de edad, le respondió: "sí, y se llamará 'Nadie es eterno'". Unos meses después, Luis Ernesto falleció a causa de un ataque de asma. En su honor, Darío Gómez compuso la canción antes mencionada, la cual también fue interpretada por otros grandes como Rocío Durcal y Vicente Fernández.

"Nadie es eterno" es la canción más exitosa compuesta por "El rey del despecho"; habla sobre la ingratitud que reciben los difuntos luego de que son dejados en su última morada. "Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo", dice otra parte de este tema musical.

Leer más: Así lucen hoy los cinco hijos de Flor Silvestre, célebre actriz de la época de oro del cine mexicano

"Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver, adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho. Ya no hay tiempo de llorar, no lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar".