Conoce la increíble historia de amor de Blake Lively y Ryan Reynolds, la pareja de moda en Hollywood

Estados Unidos.- Blake Lively y Ryan Reynolds, son sin duda, una de la pareja de moda en la actualidad, y es que desde la Gala Met, propios y extraños han querido saber la historia de amor que los llevó ser una de las parejas mas solidas de Hollywood.

La pareja fue protagonista de uno de los momentos más llamativos románticos de la Gala Met, y fue cuando, Blake Lively desplegó su impactante vestido, la mirada enamorada y los aplausos de Ryan Reynolds no se hicieron esperar.

Y es que, ¿a quién no le gustan las historias de amor?, luego de esa escena, sus seguidores comenzaron a publicar videos, lo que enloqueció a los usuarios en redes sociales, soñando con un amor como el de la modelo y el carismático actor.

Así se conocieron

Blake y Ryan, se conocieron cuando la estrella de "Gossip Girl" fue elegida para ser el interés romántico de su ahora esposo, en "La Linterna Verde" en el 2010. Sin embargo, en ese momento, sus intereses miraban hacia otro lado, pues ambos tenía pareja. Ryan llevaba 2 años en un matrimonio con Scarlett Johansson mientras que Lively estaba saliendo con su coprotagonista, Penn Badgley.

“Empezar como amigos”

Pero el hecho de que tuvieran pareja, no les impidió que naciera en ellos una bonita amistad. En septiembre del 2010, Blake terminó con su novio y en diciembre, Ryan solicitó el divorcio de Scarlett.

Una noche fueron a cenar, pero cada uno de ellos estaba con una persona diferente, según lo informado por Sensacine.

"Recuerdo que fue divertido porque, un año después, Linterna verde ya había llegado y se había ido y nosotros seguíamos solteros. Fuimos a una cita doble. Ella tenía una cita con otro chico y yo con otra chica", reveló el actor de Deadpool en una entrevista con SiriusXM.

“Fue lo más incómodo porque había fuegos artificiales entre nosotros. Era extraño al principio, pero habíamos sido amigos durante mucho tiempo. Creo que es la mejor manera de tener una relación: empezar como amigos”

Se volvieron inseparables

A lo largo del 2011 hubieron rumores sobre un posible noviazgo, pero la pareja no quiso confirmara nada, hasta que finalmente se casaron en secreto. Desde que iniciaron su amistad, la divertida pareja se volvieron inseparable y, en septiembre de 2012 dieron el “sí”, en una discreta boda.

En una entrevista con el medio Allure, la actriz aseguró: "Ahora mismo, tengo mucha paz. Nunca he estado tan feliz en mi vida".

Una hermosa familia

La familia que había empezado la pareja, creció rápidamente, primero con el nacimiento de su hija James en diciembre del 2014.

"No suelo vomitar declaraciones de amor, pero cuando tuvimos ese bebé me sentí más enamorado de mi mujer que nunca en mi vida. No lo podía creer", declaró el actor

La familia siguió creciendo con el nacimiento de su segunda hija Inez en septiembre del 2016 y finalmente su tercera hija Betty, llegó a finales del 2019. La pareja ha confesado en entrevistas que su matrimonio funciona porque no pasan más de una semana sin verse.

"Mi esposo y yo no trabajamos al mismo tiempo, así que siempre vamos juntos en familia", confesó Blake. "Si estamos lejos de la familia, nunca es mucho tiempo. Siempre estamos juntos".