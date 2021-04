Conoce la triste, pero inspiradora historia de José María, concursante de MasterChef

España.- Con su historia, José María estremeció a los jueces de MasterChef España debido a lo difícil que ha sido su vida, según contó, con apenas 18 años de edad ha vivido momentos inimaginables, ganándose el respeto y admiración del público y logrando convertirse en uno de los concursantes de la nueva edición del reality show gastronómico.

Estudiante de restauración, José María acudió al programa para buscar una oportunidad de crecimiento, pues considera que es un parte de aguas el entrar y es lo que busca en su vida. Lo que los jueces y el público no se imaginaban era la gran batalla que ha tenido a lo largo de su vida y su inspiración para ir en busca de un lugar en MasterChef.

José María contó a los jueces que ha crecido con su abuela desde que era un niño, pues a su padre jamás lo conoció y su madre era una mujer adicta, así que no ha sido nada fácil para él salir adelante, logrando estremecer desde sus primeras declaraciones a todos, incluso, mostrándose él muy emotivo al hablar sobre el tema.

Para él su abuela es su madre, pero eso no lo es todo, desafortunadamente confiesa que su abuela tiene principios de Alzheimer, así que por ahora no puede vivir con ella por no poder cuidarla debido a sus estudios, lo que le duele bastante y la razón por la que quiere entrar a MasterChef.

Cuando parecía que la historia de vida de éste joven no podría empeorar, al ser cuestionado si tiene algún hermano, él comparte entre lágrimas que tenía una hermana, pero murió a los nueve meses de edad en un accidente de tráfico y tiene a otra hermana, pero no vive con ella, así que está solo, se paga todo y solo sale adelante.

Los jueces se estremecieron con la vida que ha llevado José María, así que elogiaron su valentía y fortaleza para seguir adelante. Posteriormente comenzó a presentar su platillo, el cual llamó "amor de abuela" en honor a la mujer que lo ha sacado adelante y a quien considera toda su vida.

Finalmente, José María logra conseguir entrar a la competencia y lo celebra con su abuela y amigos, mientras que Hugo, su competencia, termina por no figurar entre los participantes, quien también trajo consigo una historia inspiradora, revelando que perdió más de cien kilos para seguir sus sueños; cocinar.