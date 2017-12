Conoce los escándalos que marcaron la televisión mexicana

Este año las telenovelas estuvieron rodeadas de escándalos y polémicas desde golpes dentro de la producción hasta mal comportamiento fueron algunas de las cosas que marcaron a la televisión mexicana.



Adiós al protagónico

Altair Jarabo se quedó con las ganas de obtener un protagónico a pesar de que la respalda una carrera de 15 años la joven no tuvo la oportunidad de ser la estrella del proyecto "La bella y la bestia" ya que de un día para otro su colega la actriz Esmeralda Pimentel entró en su lugar, hasta la fecha Altair no ha dicho nada acerca de ese tema.

Sin proyecto

A la que tampoco le fue bien dentro de los melodramas fue a la guapa Mayrín Villanueva quien se encontraba grabando para la telenovela "Tierras Salvajes" cuando de pronto Televisa tomó de última hora la decisión de sacarla del proyecto.

Mal portado

Pablo Montero se suma a la lista de famosos indisciplinados ya que sería el galán de Paulina Goto en "El vuelo de la victoria" incluso la misma productora Nathalie Lartilleux, confesó lo siguiente sobre el también cantante: "tenía unas escenas con Paulina y digamos que no estaba al 100. No quiero hablar ni mal ni nada. Nada más quiero decir que me falló y me dejó colgada".

Mano pesada

Por su parte Paulina Goto dio de que hablar tras golpear fuertemente en uno de los ensayos a Elizabeth Álvarez cuando se encontraban en el foro del "Vuelo de la victoria" la misma Goto subio el video a redes sociales.

Pareja gay

Una de las telenovelas que ha generado bastante polémica es el melodrama "Papá a toda madre" ya que incluyeron a una pareja homosexual, hecho que generó controversia en la sociedad mexicana.

Cachondeo

"Caer en la tentación" la cual cuenta con escenas muy eróticas tuvo que ser censurada en Univisión solo algunas partes, ya que el contenido que mostraba era muy explícito esto causó el enojo de la productora Giselle González quien expresó que el público es el que decide si lo ve o no.

Siempre no

A Leticia Calderón la ilusionaron con la nueva versión de la exitosa historia "Mirada de mujer" para la cual ya se estaba preparando sin embargo el proyecto quedo cancelado por lo que varios nos quedamos esperando su aclamado regreso.

Te puede interesar

Hacen engordar a Leticia Calderón

Con motivo de iniciar un nuevo proyecto por parte de la empresa Televisa, la guapa actriz Leticia Calderón subió ocho kilos luego de que la televisora le pidiera dicho propósito con la justificación de que debía dar realismo al nuevo personaje que iba a interpretar.

Ese nuevo proyecto estaba contemplado para enero del 2018 pero las cosas no salieron como ella lo esperaba.

De acuerdo con la información publicada por la revista TVNotas, la artista mexicana se comprometió con Televisa para subir los ocho kilos y así poder interpretar a la protagonista de la telenovela que saldría el primer mes del año entrante, la cuál llevaría el nombre de “Renacer”.

Entre los protagonistas para el que sería el nuevo elenco junto con Calderón se encuentran: Pablo Lyle, Alejandra Barros y Rafael Sánchez Navarro.

Siempre no y le cancelan

Cuando comenzó con la dieta que le ayudaría a lograr su objetivo de subir los ocho kilogramos demás, la empresa de San Ángel decidió cancelar todo el proyecto.