Conoce por dentro el rancho El Soyate, paraíso donde vivieron Flor Silvestre y Antonio Aguilar

El rancho El Soyate fue testigo del gran amor entre Guillermina Jiménez Chabolla y José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocidos como Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos de los cantantes más representativos de la música mexicana. "El Charro de México" le decía a su amada esposa Flor, que cada ladrillo era una canción que le dedicaba.

En su canal de YouTube Aurelio Acuña compartió un video donde mostró imágenes de cómo es por dentro el rancho El Soyate, ubicado a unos 20 minutos de Villanueva, Zacatecas. En este precioso lugar Antonio Aguilar y Flor Silvestre vivieron durante muchos años. Cuando salían de gira, regresaban con muchas ansias a este paraíso donde disfrutaban de su amor y de su familia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A unos 100 metros del acceso principal se encuentra la Hacienda El Soyate, la casa donde vivieron estos íconos de la época de oro del cine mexicano y donde la señora Flor Silvestre falleció la mañana del 25 de noviembre de 2020 a sus 90 años de edad. Dicha casa está rodeada por grandes pinos y diversos árboles. Junto a las escaleras para entrar a la casa, se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe.

El youtuber mexicano Aurelio Acuña comentó al principio de su video, mostrando imágenes de El Soyate desde su interior:

Construido por el amor que le tuvo Don Antonio Aguilar a la señora Flor Silvestre, el rancho El Soyate es el lugar que vio pasar la vida completa de 'El Charro de México' al lado de la Flor más bella. Este rancho vio iniciar la Dinastía Aguilar. El amor que le guardó Antonio Aguilar fue tanto, que es este lugar donde incluso se encuentra sepultado al lado de su amor eterno.

Leer más: Pepe Aguilar comparte con su público detalles sobre la muerte de su mamá Flor Silvestre

Dentro del rancho El Soyate hay tierras de cultivo, ganado, antiguos autos que pertenecieron al papá de Pepe Aguilar, y mucho más. Cuenta con su propia represa para que los animales dentro de la propiedad puedan beber. En el punto más alto del rancho, en el Cerro San Cayetano, se encuentra la tumba de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Cabe mencionar que fue precisamente en este rancho donde los cantantes contrajeron matrimonio. Se casaron por el civil en 1959 y luego con más de 30 años juntos, celebraron su boda religiosa en los años 90's.

Guillermina Jiménez Chabolla y José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza permanecieron juntos por 52 años, de los cuales vivieron 39 años en el rancho El Soyate. Hace unos años en una entrevista con Juan García Lazalde, Flor Silvestre dijo sobre este lugar:

Era nuestro nido, llegábamos aquí de algún espectáculo, me decía: 'llegamos a tu casa' y yo le decía: no, tu casa, mi casa, nuestra casa'.

Asimismo su esposo Antonio Aguilar le decía: "la hice (la casa) poniendo una flor en cada parte para que nadie dude que te la hice a ti", esto en referencia a que en los pilares de la finca, en una fuente, en paredes...se colocaron flores con los materiales que fueron usados para construir su hogar.

Leer más: Majo Aguilar comparte inéditas fotos de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar

Don Antonio Aguilar murió a los 88 años de edad el 19 de junio de 2007 en un hospital de la Ciudad de México, a consecuencia de complicaciones de una neumonía la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar. 13 años después perdió la vida la señora Flor Silvestre; en los últimos años de su vida tuvo varios problemas de salud. Al final lo que le provocó la muerte fue un cuadro de tifoidea.

"No hay ni comienzo ni final sencillo, así está diseñada la vida y por supuesto que la gente que quisimos a la señora Flor, tenemos partido el corazón, la señora Flor no es este momento, ella fue alguien que vino a llenar de alegría, vida, bondad, de cariño a toda esta zona, mi madre para mí no se va, al contrario se expandió. Este fue su vehículo y ahora está en todos lados, en el minuto que quiera, en el segundo que se me antoje, puedo cerrar los ojos y estar con mi madre", comentó el cantante Pepe Aguilar tras la muerte de su progenitora.