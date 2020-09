Conquistar los Grammy, la nueva meta de BTS tras alcanzar el #1 del Hot 100 de Billboard con "Dynamite"

"Dynamite", la nueva canción de BTS, conquistó el Hot 100 de Billboard al posicionarse en el #1, uno de los más grandiosos logros que han tenido "Los Príncipes del Pop" desde su debut el 13 de junio de 2013. Hoy toma mayor fuerza esa hermosa frase en la canción "We are Bulletproof: The Eternal" de su álbum Map of the Soul: 7:

Éramos sólo siete, pero los tenemos a todos ustedes ahora, después de siete inviernos y siete primaveras en las puntas de nuestros dedos entrelazados, si, llegamos al cielo.

BTS celebró un Online Global Media Day, donde hablaron del #1 en el Hot 100 de Billboard que obtuvo su sencillo "Dynamite", un tema totalmente en inglés que lanzaron previa al lanzamiento de su nuevo álbum, una divertida canción de disco-pop con un mensaje de esperanza, para todos aquellos que están pasando por un momento difícil debido a la pandemia del COVID-19. La letra transmite felicidad y confianza para crear una canción sanadora para todos.

RM, líder de BTS, contó que el pasado 31 de agosto estaba esperando los resultados del Billboard Hot 100. Tras conocer los resultados pensó primeramente en confirmar la gran noticia, compartirla con todo el equipo e irse a dormir tan pronto le fuera posible, ya que al día siguiente tenían ensayo y otras actividades programadas. "Para evitar estar demasiado feliz por este momento conmovedor, recordé mucho el pasado, pensé en los momentos en que nos regañaban juntos en las salas de práctica y hablamos en el estudio de grabación para asimilarlo con la mayor tranquilidad posible. Simplemente creo que lo que contribuí a esto es muy poco, creo que es gracias a los fans que nos cuidan, el personal que nos creó y los integrantes (de BTS) a mi lado".

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope. Foto: AFP

Jin mencionó que el #1 en el Hot 100 es algo que nunca había imaginado. "Honestamente, pensé que sería bueno si sucediera al menos una vez, ahora que realmente sucedió, todavía no se siente real, incluso ahora. Estaba muy, muy feliz y no sabía qué pensar, también estaba agradecido con los integrantes quienes combinaron sus fortalezas para trabajar duro todos los días a mi lado". Jimin se enteró de esta fascinante noticia a las cuatro de la madrugada:

Y lloré hasta que me quedé dormido a las siete de la mañana, estaba con Jungkook cuando vi la lista y grité de alegría y toqué la pantalla, seguí tocándola mientras lloraba, pensé: 'nosotros también podemos lograrlo si lo intentamos'. Se siente como si nos hubieran reconocido y elogiado.

V recordó los inicios de BTS, desde la etapa de entrenamiento, pasando por el debut y hasta donde se encuentran el día de hoy: "no sabía que recibiríamos atención de todo el mundo. Venir a Seúl y el tiempo dedicado a practicar se han convertido en buenos recuerdos del pasado. Los tiempos difíciles desde el período de entrenamiento hasta ahora se han convertido en buenos recuerdos, así que estoy muy feliz, siento que he recibido el mejor certificado de premio. Al menos por hoy, espero que todos puedan sonreír y animarse, olvidando sus preocupaciones y angustias".

Suga, uno de los raperos de BTS, sigue incrédulo ante el #1 de "Dynamite" en el Hot 100 de Billboard: "todavía no puedo creerlo, aunque quería intentar colocarme en el puesto número uno en el Hot 100, no trabajé para lograr este objetivo, ahora que realmente ha sucedido, me siento desconcertado y abrumado. Después de revisar temprano en la mañana, realmente me pellizqué para confirmar si no era un sueño".

J-Hope hizo referencia a su "yo del pasado" de hace siete años, en el momento del debut de Bangtan Sonyeondan. "Lo hice con una actitud de vida o muerte, y trabajé tan duro como mi resistencia me lo permitió. Como dije en el showcase, mi objetivo era trabajar más duro que nadie para difundir el nombre de BTS incluso una vez más para poder sobrevivir".

Es un verdadero honor haber recibido tanto amor que es mucho más de lo que imaginaba, y estoy feliz porque creo que he logrado mi objetivo de hace siete años. También estoy feliz y orgulloso porque creo que el mundo realmente ha reconocido la sinceridad de BTS.

J-Hope le dijo a su "yo pasado" de hace siete años, que sus esfuerzos no lo traicionaron. Jungkook, al igual que sus amigos de BTS, pensó que este triunfo en el Billboard Hot 100 era imposible: "me pregunté si era real, creo que ese fue el momento que nos permitió tener metas aún mayores".

¿Qué sigue para BTS tras haber logrado el #1 del Hot 100 de Billboard con "Dynamite"? Suga anhela que BTS tenga una presentación en los Premios Grammy: "me siento orgulloso de haber logrado los objetivos que compartí uno por uno, pero también me pregunto si está bien para mí compartir otro, estoy feliz de que hayamos logrado el objetivo con 'Dynamite'".

Pero también me pregunto qué objetivo deberíamos establecer a continuación, así que pensé que me gustaría que BTS tuviera su propia actuación en los premios Grammy.

BTS en los Premios Grammy 2020. Foto: Valerie Macon / AFP

RM agregó que su objetivo es ser nominado y recibir un premio en los premios Grammy; otro de sus sueños es realizar un concierto al aire libre, como un festival. Jin expresó estas hermosas palabras:

Existimos porque ARMY existe, continuaremos trabajando duro en el futuro para que ARMY pueda ser feliz, los amo a todos, ARMY.

El #1 en el Billboard Hot 100 no solo es por "Dynamite", sino por todo ese gran esfuerzo que BTS ha llevado cabo desde el día uno, por todas aquellas "balas" que han recibido, que han tenido que sanar y seguir adelante. Todo merecido reconocimiento llega tarde que temprano y luego de siete años, se ha llegado el momento que "Los chicos a prueba de balas" tengan el reconocimiento que merecen.

