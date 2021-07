¿Conspiración? Aracely Arámbula se niega a vacunarse contra Covid-19

México. Aracely Arámbula, actriz originaria de Chihuahua, México, madre de dos hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel cuando estuvo en relación con él, revela que no se han vacunado contra la Covid-19 y no tiene interés en hacerlo.

Distintos medios reportan que en entrevista con medios de comunicación en Acapulco, Aracely Arámbula dijo que prefiere cuidar su sistema inmune antes de pensar en la inmunización.

No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”, menciona.