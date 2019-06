Constanza cumplirá deseo de su fallecida madre Edith González

Edith González en vida le hizo una especial promesa a su amada hija Constanza, celebrar a lo grande sus XV años. Lamentablemente la actriz ya no podrá ver a su primogénita llegar a la llamada edad de las ilusiones, sin embargo, la jovencita cumplirá el deseo de su mamá.

En el Programa Hoy la conductora Andrea Legarreta dio a conocer que Constanza pese al gran dolor que vive por la muerte de su mamá, llevará a cabo la celebración de sus 15 años el próximo 17 de agosto (día de su cumpleaños).

"Que sigue en pie la fiesta y bueno lo que sabemos es que Constanza fue una niña preparada por su madre para aceptar lo que viniera y para gozar la vida, para vivir el día a día. Obviamente va haber una ausencia terrible, pero ella seguramente sabe que su madre debe estar con ella siempre", comentó Andrea Legarreta.

De igual manera el periodista Orlando Segura señaló en la emisión Hoy, que la actriz Edith González quería una gran fiesta para su hija, que vistiese de largo y que los invitados fueran con su mejor gala.

Hace unos días los seguidores de Edith González se conmovieron con una carta que Constanza escribió para su mamá; dicho texto fue leído por Víctor Manuel González, hermano de la fallecida actriz en el programa Ventaneando.

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar.

Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender, casi siempre que ibamos de viaje era mi guia de turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo...recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil 500 veces la Novicia Rebelde por ser mi película, como la hice ver el Resplandor y Psicosis y que ella era una miedosa.

Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho

Ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor.

Te amo, mamá.