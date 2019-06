Constanza escribe una emotiva carta a su mamá Edith González

Edith González se fue dejando un profundo dolor en el corazón de su amada hija Constanza, quien nació fruto del entonces romance de la actriz con el político mexicano Santiago Creel. A uno días del fallecimiento de su mamá, la jovencita quien en agosto próximo cumplirá 15 años de edad, escribió una bella y emotiva carta.

Víctor Manuel González, hermano de Edith González, estuvo en la reciente emisión del programa Ventaneando donde dio a conocer la carta que Constanza escribió en memoria de su progenitora.

Luego de contar como la actriz se despidió de su familia y cómo fueron sus últimos momentos, Víctor Manuel González sacó la carta de Constanza y la leyó ante toda la audiencia.

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar.

Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender, casi siempre que ibamos de viaje era mi guia de turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo...recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil 500 veces la Novicia Rebelde por ser mi película, como la hice ver el Resplandor y Psicosis y que ella era una miedosa.

Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho

Ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor.

Te amo, mamá.

Por otra parte, durante los funerales de Edith González la conductora Vanessa Claudio, dio a conocer la promesa que la actriz ya no pudo cumplirle a su hija Constanza.

Vanessa Claudio y Edith González trabajaron juntas recientemente en "Este es mi estilo" de TV Azteca, donde la actriz le contó sobre la gran ilusión que tenía por celebrarle a su hija Constanza sus 15 años este próximo 17 de agosto.

"Ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza. Ella quería celebrar sus quince años, quería mantener la tradición. Vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera también vestida de gala", señaló Vanessa Claudio.