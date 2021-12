Consuelo Duval revela como es Eugenio Derbez cuando está furioso

Consuelo Duval de 52 años de edad causó impresión total en redes sociales al ventilar como es la reacción de Eugenio Derbez cuando está enojado y es que ambos han trabajado juntos durante varios años en La Familia Peluche, donde la famosa explica como es ver a su colega molesto.

Según la actriz mexicana Eugenio Derbez tiende a tocarse la ceja cuando está molesto, por ejemplo cuando él dirige una escena y no lo hacen bien algo que le preocupaba a Consuelo Duval, pero cuando el histrión se tocaba el cabello se preocupaba aún más, pues era cuando ya estaba al limite de la furia.

Si le hacía así, ya se estaba empezando a emputar y si ya estaba muy emputado el pelo lo hace de un lado para otro, entonces cuando ya lo veía hacer así o cuando me dirigía decía no es que no y hacia así o algo que ya se estaba encabronando y le hacía el pelo así, dijo Consuelo Duval.

Para quienes no lo saben estos dos famosos tienen una gran amistad desde hace muchos años por lo que ambas ya conocen su lenguaje corporal, algo que pocos entienden, pues ellos son muy observadores en ese aspecto en cuanto a los demás.

Otra de las cosas por las que Consuelo Duval es muy querida es por como ha sido su evolución en Netas Divinas, es decir siempre se le ve transparente y es algo que el público deseaba ver desde hace tiempo, aunque también el hater hace de las suyas tirándole a la famosa por las anécdotas que comparte.

Una madre a todo dar

Consuelo Duval también es considerada una mujer guerrera, pues como muchos ya lo saben ella sacó adelante a sus dos hijo Michel y Paly, es por eso que la consideran un elemento para el programa ya mencionado, además se nota que al igual que sus personajes es una mujer muy divertida con ellos, pues se nota en cada publicación que hace sobre los jóvenes.

Actualmente, la vemos como una mujer soltera que está feliz de hacer lo que hace, sin embargo, quiere explorar nuevas facetas en el mundo de la farándula.