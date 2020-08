Consuelo Duval aclara todo sobre las supuestas fotos de ella en playa nudista

México. La actriz y conductora de televisión Consuelo Duval aclara todo sobre las supuestas fotos que aparecieron de ella en las que supuestamente anda en una playa nudista. A través de Instagram responde preguntas de sus fans y confiesa si se trata o no de un montaje.

Consuelo Duval, quien ha participado en Netas Divinas, refiere en Instagram: "¡Tengo que callar algunas bocas!", respecto al hecho de que aseguran que ella es quien aparece en varias imágenes que circulan en internet que la muestran paseando en una playa nudista.

¿Dónde están mis estrías???”, pregunta la famosa actriz al ver su supuesta imagen en la playa nudista, además agrega: "¡Y mi ombliguito cómo creció!”, “¡Mi cirugía de la panza?”; “¡Yo no me como las uñas!", de esta manera es como Duval, sorprendida, responde si es ella o no la mujer en cuestión.