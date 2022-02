Consuelo Duval como una leona salvaje con tremendo look conquistador

Consuelo Duval de 53 años de edad vuelve hacer el centro de atención en redes sociales y es que los halagos no se le acaban, por lo que muchos empezaron a decirle en una foto que circula en redes sociales que se miraba espectacular en todos los aspectos, pues el look se le ve de impacto.

Como una verdadera leona con semejante cabellera blusa algo destapada y un buen maquillaje, fueron suficientes para que Consuelo Duval dejara sin aliento a quien sea, además es bien sabido que tiene muy buena figura y aunque ella ha dicho que no le gusta hacer ejercicio, se mira muy bien.

"Guapisisísimaaaa, la convierten chicos, de ser una REINA, a ser una DIOSA", "Preciosa feliz día, gracias por regalarnos tu Presencia en mi.país Argentina, ya eres parte de este país!", "Siempre he dicho que tienes un parecido muy cañón con Mónica Naranjo", "Mi amiga tan preciosa feliz día , mi querida amiga pásala increíble cheeeeee", escriben las redes sociales, por la belleza que se carga en la foto.

Para quienes no lo saben dicho look fue parte de la temporada ¿Quién es la Máscara? donde ella participó como investigadora, además no solo fue una sino varias veces donde aparecía como una verdadera diosa con estilos increíbles donde explotaron al máximo la moda en su persona, pues desde el vestuario hasta el peinado, todo se le miraba muy bien a esta hermosa mujer.

Además, la actriz mexicana no únicamente ha tenido ese lado cómico por el cual es reconocida por su público, también tiene una personalidad arrasadora cuando se viste muy bien, como en Netas Divinas donde siempre llega con unos looks desafiantes dignos de una buena conductora quien lo da todo en cada emisión.

Y es que al igual que el resto de sus compañeras el público la ha conocido mucho más es decir cuando cuenta sus anécdotas personales ha podido conectar con los televidentes quienes le agradecen por cosas asuntos tan privadas, eso le ha generado satisfacción pues sabe que está ayudando a alguien más con sus declaraciones, por si fuera poco se divierte bastante.

