Consuelo Duval comparte video de su hijo siendo un héroe ayudando en un accidente automovilístico

México.- A través de sus redes sociales, la actriz y comediante mexicana Consuelo Duval mostró un video en el que aparece su hijo Mich Duval siendo un héroe ayudando a personas que habían sufrido de un fuerte accidente de carretera.

En el breve video se aprecia cómo algunas personas están ayudando a otras que sufrieron de una volcadura en medio de una avenida principal en una calle todavía desconocida y, aunque se sintió muy asustada cuando se lo hicieron llegar, su corazón palpitó rápidamente al ver que su hijo fue uno de los héroes en ese momento.

"No entendía muy bien por qué me habían mandado esos videos, debo confesar que se me hundió la panza... Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente", externó a través de sus redes sociales la comediante.

De la misma manera, Consuelo Duval compartió que fueron dos personas las rescatadas; una mujer y un niño, de dentro del automóvil y no se reportaron heridos. Fue gracias a su hijo que lograron salir sanos y salvos, lo que la dejó atónita.

"Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso) Gracias a Dios no hubo heridos… Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos... Hasta me mareé… Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños... Y sí es mi hijo...", comentó.

De la misma manera, destacó que su hijo Mich Duval es todo un héroe, hasta compartió que fue ella sola quien lo crio. Aprovechando la publicación, también se refirió al Día Internacional de la Mujer y se dijo con un superpoder por serlo.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación de Consuelo Duval, en donde sus seguidores aplaudieron las acciones de su hijo y también algunos colegas de trabajo, que no han enviado más que mejores deseos para la familia, una de las más queridas en el mundo del espectáculo.

