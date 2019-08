Consuelo Duval con escotazo opaca a Yuri en Quién es la mascara

El día de ayer fue el gran estreno del reality ¿Quien es la mascara?, donde varias botargas con un talento especial para el canto, serán desenmascaradas por un grupo de famosos, quienes recibirán pistas para saber quien se esconde detrás del personaje.

Es por eso que el panel de famosos se presentó en el primer programa con sus mejores diseños, pero fue Consuelo Duval, quien opacó hasta la misma Yuri al aparecer con tremendo escote, con el cual dejó a todos con la boca abierta pues se miraba demasiado sexy.

Y es que en Instagram compartió una foto donde le dijeron que se miraba demasiado bien alcanzando más de 75 mil likes, por lo que agradeció por los piropos que le mandaron a la comediante.

"Gracias por tantos comentarios!! Nunca me habían sobornado tanto!! NOOOO NO LES VOY A DECIR @quieneslamascara !!! Verdad que estás en casa con tu familia disfrutando el programa??? GRACIAS POR ESTAR!!!", escribió Consuelo.

"Que bella te estoy viendo", "Soy muy feliz viéndote consuelo, muy divertido programa", "Princesa estás preciosa saludos desde Guadalajara Jalisco México", "Excelente programa, pero sobre todo, es un agasajo verte en pantalla", le escribieron a la comediante.

YA VIENE LA MÁSCARA!!! Amikos, no saben cómo me emociona y me llena de amor estar nuevamente con ustedes en este proyecto, les va a ENCANTAR, es un proyecto con mucho amor, una producción impecable y sobre todo, nos vamos a divertir mucho!! ¿Quién @eslamascara ? ������ pic.twitter.com/RNjVwcekDG — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) August 7, 2019

Cabe mencionar que Consuelo Duval es una de las mujeres más reales y transparentes de la pantalla chica, pues desde que la vimos en Netas Divinas, donde comparte sus anécdotas o experiencias sobre su vida, por lo que el público se ha enganchado más con ella.

Además recordemos cuando Consuelo dio mucho de que hablar cuando salió de Televisa pues en ese momento tenía muchos problemas en su vida.

"Por berrinchuda, por cabrona, por loca, soberbia no, quería justicia o sea mira me llegó todo al mismo tiempo, me divorcio del hombre por el que me case por la iglesia le jure a Dios (...), y luego al año me anuncian que mi papá tiene cáncer y que mi papá es mortal y para mi papá era mi súper héroe...", dijo Consuelo.

Más noticias