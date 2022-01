Consuelo Duval con vestido plisado color crema luce perfecta para cualquier evento

Quien ha sido considerada en el mundo del espectáculo últimamente como una experta en moda, ha sido Consuelo Duval de 53 años de edad y es que se le ha visto con unos outfits de maravilla con los que roba miradas en absoluto como el vestido plisado que presumió en sus redes sociales.

Resulta que la actriz mexicana en una ocasión se puso un vestido plisado largo en color crema con el cual se miraba espectacular, además de un peinado con ondas con el que se miraba perfecta para ir algún evento, pero en realidad estaba en el programa El Retador.

Dicho outfit también tenía unas hombreras muy parecidas a los blazer, mientras que en la parte de abajo lleva un cinturón en color plata el cual hizo juego perfecto con la pieza debido a que resaltó mucho mientras la artista lo cargaba.

"@consuelo ame el vestido. Te queda hermoso!! Lo quiero para celebrar mis 50’s (please pásame la info)", "Que guapa como siempre, que color es tu pintura de uñas? Por favor", "Eres increible !! desde el dia uno que te vi en tv yo era una niña y me hace feliz verte en tv siempre", "Ya me enamore de una dama muy hermosa", le escriben a la famosa.

Pero no solo en los reality show la presentadora se ve de impacto, también en Netas Divinas siempre llega muy guapa al foro de televisión con peinados increíbles, así como el maquillaje y los outfits con los que desborda belleza total como siempre, además sus fans se lo dicen en todo momento.

Una de las cosas que más aman de Consuelo Duval en dicho programa además de su belleza son sus ocurrencias y es que como se tiene que decir la neta en todo momento, ella no se guarda nada y casa todo a su manera la cual siempre es divertida, ya que siempre va acompañada de una anécdota.

Cabe mencionar que la artista se encuentra plena en todos los aspectos de su vida, pero quiere seguir haciendo cosas dentro de la industria del entretenimiento de la cual está muy agradecida por lo que le ha dado.

Leer más: Responde Britney a entrevista de Jamie Lynn Spears