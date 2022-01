Consuelo Duval confesó cual es su mayor miedo al irse de este mundo

Consuelo Duval de 52 años de edad por fin reveló cuál ha sido uno de sus mayores miedos en la vida, se trata de la muerte y es que confesó en Netas Divinas que le preocupa que va a pasar con sus hijos el día que se vaya de este mundo, pero la respuesta de su hijo Michel la dejó tranquila.

Resulta que la conductora mexicana le dijo a Michel Duval que le daba miedo el no saber como les irá a sus hijos cuando muera a pesar de que son mayores de edad, ella recalcó que hasta la fecha sigue sufriendo con ese pensamiento.

En esto miedo a la muerte provocado por no haber tenido mamá y que crecí sin mamá y luego mis hijos mi miedo constante que va a hacer de ellos si se quedan sin mamá, entonces ya tienen 30 años y yo sigo sufriendo entonces hace poquito le dije a mi hijo es que ando con miedo de morirme y me dijo '¿por quién?, por nosotros a no ni te apures he', me quitó un peso de encima de verdad me dijo, ma, seguimos adelante, dijo Consuelo Duval.

A pesar de que el público la ve como una mujer fuerte, pues siempre lo ha demostrado en el nocturno muchos se quedaron sorprendidos por la declaración, pero le hicieron saber a la artista que es normal este tipo de pensamientos.

"Tus dos preciosos hijos . Parecen tus hermanos. Dios bendiga a tu bella familia", "Que hermosos bendiciones para esa hermosa familia", "Consuelo te envío un fuerte abrazo, acompañado de mis mejores deseos para ti y tú familia. Mi admiración por ti", "Los mejores deseos para ti Consuelito y tú linda familia esté 2022", le escriben a esta familia en redes.

Otra de las cosas por las que la también actriz mexicana es admirada es por lo excelente que hace los papeles de comedia y es que se puede adaptar a cualquier rol, pero sin duda los personajes cómicos siempre han sido su fuerte, además tiene una larga trayectoria en la televisión, así como otros proyectos en la gran industria del entretenimiento.