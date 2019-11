Consuelo Duval confiesa padecer una enfermedad crónica

Consuelo Duval contó en una reciente emisión del programa "Netas Divinas", que tras tener una fuerte taquicardia acudió al doctor, sin pensar que sería diagnosticada con una enfermedad crónica: ¡hipertensión!

“Es importante compartirlo porque tengo una enfermedad silenciosa desde hace tres años que se llama hipertensión, entonces, ya había avisos que no escuché porque soy desidiosa y la reina del mañana, sentí migraña, cansancio, cosas raras, a veces falta de aire", comentó Consuelo Duval ante el público y sus compañeras Daniela Magun, Paola Rojas y Natalia Téllez.

El doctor le informó a la comediante que su corazón había crecido, razón por la que de inmediato comenzó su tratamiento pues la hipertensión, a pesar de ser una enfermedad crónica, puede ser controlada.

Ayer me dio una taquicardia en la mañana que me despertó, me empujó el cuerpo, hice de todo, menos ir al hospital.