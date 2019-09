Consuelo Duval cuenta cómo estuvo a punto de morir en mar abierto

Consuelo Duval contó que durante las grabaciones de la película "Infelices para siempre", tuvo un accidente donde llegó a pensar que moriría. Todo ocurrió durante una secuencia de escenas en mar abierto, donde fue golpeada casi al mismo tiempo por un yate y una lancha.

“Viene la ola y la lancha me pega en la cabeza, volteo y el yate me pega en el otro lado de la cabeza y dije 'me voy a morir, o sea literal estas dos cosas me van a atrapar’. Me hundo y digo 'Diosito te lo pido con toda mi alma que no me muera’, hago así (alzo el brazo) y me sacan, yo todavía no entendía por qué me dolía tanto el brazo después”, narró Consuelo Duval en el programa Netas Divinas que se transmite por Unicable.

La actriz, comediante y conductora de televisión, demostró el profesionalismo que la caracteriza y aunque el equipo de producción quería llevarla a un hospital, ella se rehusó.

El mar estaba bien bravo y cada caída horrible, yo pepenada al asiento y aparte actuando que iba feliz. El caso es que el mar a todo lo que da.

"Yo en la lanchita que iba pegada al yate y le digo 'híjole ya me urge que me avientes al mar para hacer pipí sinceramente'. Entonces me dice 'ah pues haz aquí en el yate se puede’, entonces están los dos aparatos así y pongo la pierna en el yate, viene una ola, yo sigo con la pierna en la lancha, quedó en split y caigo justo en medio de los dos en el agua”.

Consuelo Duval mencionó que en la escena se tenía que aventar al agua para nadar en mar abierto. "Me trepó al yate y todos así (nerviosos), veo al productor y vomitando del susto, todavía les digo 'sí tienen otro vestuario ¿verdad?’. Me dicen 'estás loca, vámonos al hospital porque te pegaron’, pues no terminé las escenas”.