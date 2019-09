Consuelo Duval desea cambiar de sexo tras fuerte experiencia

Ciudad de México.- La famosa actriz, comediante y conductora Consuelo Duval confesó en Netas divinas que deseó cambiarse de sexo tras una fuerte experiencia “cercana a la muerte”, vivida durante la reciente filmación de una película.

Duval hizo la impactante revelación después de que Natalia Téllez le invitara a hablar sobre una anécdota en la playa. La actriz comienza a explicar una compleja escena que tenía que realizar en el mar y hace hincapié en lo fuerte que estaba la marea ese día.

“Yo me tenía que aventar al agua para nadar en mar abierto (...) Esta mujer se avienta al mar y nada hasta la orilla para llegar a los brazos de sus hijos. Entonces para la filmación se requería la lancha en la que yo andaba y un yate", recuerda Consuelo Duval.

La escena de Duval era la última que se filmaría ese día. Pero ella no contaba con que las otras escenas tomarían más tiempo del estipulado por las condiciones del mar.

La actriz aclaró que sentía la urgencia de aventarse al mar y terminar de grabar para poder “ir al baño”. Ella viajaba al bode de una lancha mientras sus compañeros filmaban en el yate, al manifestar la necesidad física le recomendaron que lo hiciera desde el borde de la embarcación.

Duval pone un pie en cada una de las embarcaciones, cuando una fuerte ola las empuja en direcciones contrarias. Lo cual, provocó la caída de la actriz en el agua, además de dos fuertes golpes en la cabeza. En ese preciso momento ella se hundió, pero logró salir a frote y subir de nuevo a la lancha.

Me pegó la lancha en la cabeza, volteo, y me pega ahora el yate en la cabeza. Y ahí dije 'Me voy a morir'", -recuerda Duval - "Me hundo y le digo a Diosito con toda mi alma: 'que no me muera', luego saco una mano y me logran sacar de ahí".