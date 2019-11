Consuelo Duval dice qué haría a una mujer si quisiera con ella

La actriz Consuelo Duval, siempre recordada por su actuación en el programa de comedia La Familia P. Luche, al lado de Eugenio Derbez, dice qué le haría a una mujer si intentara "ligarla" y quisiera con ella.

Es en el programa Netas Divinas, en la sección Netas Calientes, donde Consuelo Duval hace tal revelación, dentro de la dinámica de un juego al lado de Paola Rojas, Maria Jose, Natalia Téllez, y Jaqueline Bracamontes.

¿Qué harías si una mujer te tira la onda?, fe la pregunta directa hecha a Consuelo Duval, y la tuvo que contestar sinceramente.

Ya me ha pasado y me siento muy honrada, le doy su besito en la boca y le digo que a mí no me gustan esas cosas”, responde la actriz.