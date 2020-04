Consuelo Duval hace sorprendente revelación sobre su primera boda

Consuelo Duval contrajo matrimonio por primera vez a los 23 años de edad, ¿el motivo?, estaba embarazada. En sus redes sociales compartió una fotografía de aquel día donde además, contó que su papá estaba "encabronado" por quererse casar tan joven.

"Ahí estaba yo disfrazada de señora a los 23 años casándome (con Carolina Miranda en mi panza) con mi papá (encabronado) pero a mi lado, sin entender por qué me casaba tan chiquita y justo 'recién graduada de actriz'", comentó Consuelo Duval en su post.

La comediante y actriz agregó, "el caso es que mi hermanos me dijeron que si mi papá se enteraba que estaba embarazada sin casarme se moría, por eso no me case una, ni dos, me casé tres veces por no matar a mi papá", narró Consuelo Duval con el humor que la caracteriza.

Hace tiempo Consuelo Duval ya había confesado que se casó por primera vez debido a que estaba embarazada "y a pesar de la edad me convertí en la deshonra de la familia, mis hermanos me reclamaron y me exigieron que me casara porque mataría a mi padre del coraje".

Cuando mi papá se enteró que me casé por eso simplemnte me dijo, 'hija que mensa eres'.

A los meses del nacimiento de su hija, se embarazó de su segundo hijo, Michel. Cuando sus pequeños eran aún pequeños, su esposo se marchó de casa sin dar mayor explicación.

También te puede interesar:

Natalia Téllez y Consuelo Duval reciben mensajes de sus fallecidos padres

¿Qué fue de Lorena de la Garza, la famosa Nacasia?

Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval al estilo Familia P.Luche