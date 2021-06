Consuelo Duval no fue a la boda de Adrián Uribe, pero quiere ir a la de Belinda y Christian Nodal

Pese a no haber podido asistir a la boda de su gran amigo, Adrián Uribe, la actriz y comediante Consuelo Duval está más que puesta para la de Belinda y Christian Nodal, de la que espera recibir su invitación.

Consuelo Duval admitió ser toda una fan de los ‘Nodeli’, por lo que no pudo ocultar su emoción al enterarse de la pedida de mano entre la pareja de cantantes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El ARMY mexicano disfruta del BTS Meal, el menú especial disponible en McDonald's (VIDEOS)

Siendo también una de los muchos famosos que los felicitaron, Consuelo Duval expresó que quisiera ser una de las privilegiadas en asistir a uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo.

Esto pese a que Adrián Uribe, un compañero de trabajo de muchos años y gran amigo, se casó hace unas semanas, sin poder asistir a la boda. Consuelo Duval declaró a Venga La Alegría que el no poder ir es algo que sigue lamentando mucho: “¡Claro! Por supuesto que me invitó. No pude ir, no saben cómo me dolió. Ya eché el choro, ya platicamos”.

Aún así, Consuelo Duval admite estar igual de emocionada por la futura boda de Christian Nodal con Belinda, quienes hace días dieron la noticia y mostraron el anillo en redes sociales. La también conductora no pudo evitar gritar de la emoción al ser preguntada sobre el evento en De Primera Mano.

“¡Ay, me emocioné! ¡Quiero ir a esa boda”, expresó con mucho entusiasmo. “Me emocioné muchísimo, la verdad es que desde que empezaron han sido como mi relación de sueño, y digo ‘ay, qué bonito, ¿en qué momento se me acabaron a mí esas ganas de enamorarme’”, dijo.

Según dijo, el encontrar el amor es algo que no le interesa actualmente, pues se siente muy contenta estando soltera, y la única relación que desea tener con alguien es para trabajo.

Sin embargo, apantallada por el costoso y bello anillo que recibió Belinda, Consuelo Duval dijo que si llegara algún amor a su vida, espera que este sea tal como Christian Nodal es para la cantante.

“No estoy preparada todavía para tener un compañero. Que ojalá que llegue, y que sea así como el de Belinda, ¡que me dé mi anillo!”, agregó.

Leer más: "Vamos a hacer cosas realmente emocionantes": Eva Longoria ahora es accionista de Club Necaxa

Además, Consuelo Duval dijo que le encantaría asistir a la boda de Belinda y Christian Nodal, y al programa Hoy dijo que estaría dispuesta a lo que sea con tal de entrar en la lista de invitados de la pareja.

“Más le vale. Yo no sé, le doy show, le canto, les cargo la maleta, o lo que quiera, pero que lindo estar en su boda. Si no, estaré virtualmente (...) A mí me parece inspirador ese amor”.