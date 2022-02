Consuelo Duval no se calla y opina sobre lo cruel que fue su madrastra con ella

Consuelo Duval de 53 años de edad causó revuelo en redes sociales al dejar en claro que tiene muy malos recuerdos de su madrastra, pues como algunos ya lo saben su madre biológica murió hace varios años, por lo que su padre volvió a rehacer su vida con una mujer que al parecer no fue nada dulce con ella.

Y es que en Netas Divinas tocaron un poco ese tema, donde a las conductoras se les hacía un poco fuerte la palabra de padrastro, pues se escucha rudo, por lo cual empezaron a decir que otra manera se les podría llamar, pero Consuelo Duval, de inmediato metió su opinión recordando como fue su vida a lado de la pareja de su padre.

"Ya tuve madrastra madramonstrua hija de su reputísima madre no lo hemos trabajado aún y no he llegado a esa unidad cuatro de perdona a tu madramonstrua no, pero sé también que hay madrastras hermosas, yo no podría concebir que si tengo un novio y mi novio es viudo y hay dos bebesitos que yo me porte como culera nunca o sea al contrario le daría todo el amor que soy capaz de darles", dice Consuelo Duval.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas estuvieron a favor de ella, mientras que otros en contra, pues no les gustó la manera tan libre en la que se expresa la conductora mexicana quien es todo un icono en la pantalla chica.

"Para mi la mejor madrastra es Alessandria Rosaldo se lleva muy bien con los hijos de Eugenio", "Yo tuve una madrastra durante 22 años y tuvimos altos y bajos pero creo que crecimos juntas pues la mayor parte del tiempo compartimos muchas cosas y aprendí mucho de ella! Mi padre no se confirmó y nos dio otra madrastra! Dijera Consuelo una hija de su re.....", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que en más de una ocasión la polémica se ha desatado en dicho programa debido a las opiniones divididas que han ocasiones las conductoras, pues como todos ya lo saben manejan diferentes temas.