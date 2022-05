Consuelo Duval no tiene rivalidad con Galilea Montijo en Netas Divinas pero tampoco es su amiga

Consuelo Duval de 53 años de edad, defendió a Galilea Montijo de 48, de todos aquellos que no la quieren en Netas Divinas y dejó en claro que no hay una rivalidad con ella porque se acaba de integrar al proyecto, pues también se ha dicho que una de las presentadoras podría salir para quedarse en su lugar.

Como era de esperarse, Consuelo Duval fue muy clara y señaló que aunque Galilea Montijo no es su amiga a pesar de conocerla desde hace varios años, asegura que tratándola en Netas Divinas lo va a hacer dejando en claro que está trabajando en dicha relación, pues siempre se ha sabido que la también actriz mexicana es una mujer de cero pleitos.

Quien me conoce porque he sido totalmente y absolutamente transparente, saben que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente, claro que no, es mi compañera, la conozco hace muchos años, no es mi amiga, lo reitero, porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió saber por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a hacer", dijo Consuelo Duval.

Y es que desde la entrada de Galilea Montijo a Netas Divinas se ha dicho de todo, desde que se está limpiando su imagen por los escándalos que se han dicho sobre su vida privada, hasta que quiere hacer nuevas cosas en el mundo del espectáculo, todo sigue siendo polémica en torno a ella.

Cabe mencionar que muchos de los internautas han considerado a Consuelo Duval una de las mujeres más entregadas no solo en dicho programa, sino en cualquier trabajo, es por eso que el público la ama demasiado, además sigue haciendo diversos proyectos importantes en el mundo de la farándula.

"Cuando saquen a Consuelo del programa y vea que dejaron a Galilea en su lugar a ver si piensa lo mismo", "Bien dicho Consuelo. Porqué siempre se llenan la boca con tonterías y chismes si no les agrada que esté Galilea en el programa, que no lo vean y ya no pasa nada", escriben las redes.