Consuelo Duval preocupada por la llegada de la vejez desea cuidarse más

Consuelo Duval de 53 años de edad compartió en Netas Divinas que desea cuidarse más físicamente este 2022 y es que aseguró que durante la pandemia se descuidó bastante y aunque asegura que no es amante del ejercicio quiere crear un nuevo hábito, pues asegura que ya casi entra a la vejez.

De acuerdo con la conductora mexicana se ha llevado sorpresas al ver algunos cambios en su cuerpo los cuales ya son visibles, como la flacidez de su cuello y aunque sus compañeras le dijeron que no fuera exagerada, ella deja en claro que debe cuidar esos aspectos, no porque sea figura pública, sino por querer tomar las riendas de llegar a cierta edad donde se vea espectacular.

Estaba como en zona de confort sabes como no comiendo sano, no hacer ejercicio, que nunca lo he hecho, pero empiezan ya llegan los momentos de la vejez hay cosas que digo hay cabrón te ves en el Ipad o en el espejo y ves el cuelliyo y dices ay amigos, pero por ejemplo soy muy huevona para arreglarme, dice Consuelo Duval.

Aunque muchos de sus fans le han dicho que está en su mejor momento y que se ve espectacular, pues han visto fotos o videos donde se le ve sin maquillaje causando asombro por lo saludable que luce su piel, además su imagen de mujer madura empezando por su cuerpo también se ha llenado de halagos.

"Consuelo esta bellísima desde hace mucho tiempo en serio se ve mucho más linda que antes", "Consuelo se ve hermosa como sea! Está buenísima", "Yo vi a Consuelo muy muy bella cuando tuvo un video con Carmelo y el Pirurris, la cara muy muy bella, será que con el tiempo se descuidó, en fin", escriben los fans.

Otra de las cosas por las que ha sido muy querida Consuelo Duval, ha sido por como se abrió ante el público gracias a Netas Divinas, pues pocos conocían acerca de su personalidad, pero con el proyecto se ha ganado a más seguidores quienes quedan asombrados por las enseñanzas y anécdotas que comparte en dicho espacio.