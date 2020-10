México. Consuelo Duval revela que vivió una experiencia traumática al contagiarse de Covid-19. La actriz, quien participa en el reality show de Televisa ¿Quién es la Máscara 2020?, comparte en entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México que el virus se alojó en su cerebro y afortunadamente pudo vencer la enfermedad.

Consuelo Duval reconoció que ser portadora del virus del SARS-CoV-2 fue una de las experiencias más temidas de su vida, según reporte en distintos portales de noticias. Duval, quien ha participado en telenovelas como Libre para amarte, con Gloria Trevi, se siente agradecida y feliz por haber superado la enfermedad.

Es una enfermedad inflamatoria, entonces el bicho elige dónde alojarse y a mí se me alojó en el cerebro. Tenía en las noches luces estroboscópicas cuando cerraba los ojos y luego los abría, lo único que recuerdo que una vez me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de esta, cuerpo no me falles, ya no voy a comer porquerías.”