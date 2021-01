Consuelo Duval reveló que Danna Paola le rompió el corazón a su hijo Michel

La cantante mexicana, Danna Paola, siempre ha intentado mantener su vida amorosa fuera de de los reflectores, no obstante, una de las conductoras del programa "Netas Divinas", Consuelo Duval, reveló detalles desconocidos del pasado sentimental de la intérprete de "Oye, Pablo".

La confesión de la también comediante, provocó una reacción de ternura entre sus compañeras al contar la anécdota de amor infantil que protagonizaron Danna Paola y su hijo Michel, revelando detalles de sus sentimientos y el corto noviazgo.

Asimismo, comentó en el programa de Unicable que Danna Paola fue el primer amor de su hijo cuando eran aún muy jóvenes. "Tengo que hacer una neta confesión divina: fuera mi nuera. De los cinco a los ocho años y es la primer mujer que le rompió el corazón a mi hijo", manifestó Duval.

En ese momento, la intérprete de Federica P. Luche, remató diciendo la icónica frase de Laura Bozzo: "¡Qué pase la desgraciada!". Sin embargo, Danna Paola no siguió con el juego, y de inmediato empezó a dialogar con el resto de las conductoras sobre el manejo de redes sociales en su día a día.

Aunque pudiera parecer una broma, esta revelación es uno de los pocos detalles que se conocen de la cantante, quien este mes también anunció su más reciente álbum discográfico K.O., el cual le ha servido como catarsis para tratar algunos temas personas que ha enfrentado.

Recordemos también que fue gracias a "Calla tú", que la originaria de la Ciudad de México confesó que fue víctima de conductas machistas y violentas por parte de sus antiguas parejas, así como dentro de la industria musical, sin especificar más detalles.



"Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, dijo en el programa Sale el Sol.