Consuelo Duval se agarró a golpes con su hija Paly Duval

Muchos pensarían que los famosos tienen excelentes relaciones con sus hijos, pero al igual que cualquier familia han tenido sus diferencias y Consuelo Duval dio a conocer una de ellas cuando se agarró de las greñas con su hija Paly Duval.

Resulta que Consuelo Duval estaba hablando en el programa Netas Divinas, de la vez en que su hija la ofendió pues en un intento de hacerle ver un problema su hija aseguró que para problemas estaba primero su madre, algo que la molestó por completo, por lo que en un intento de corregirla la agarró del cabello mientras que su hija Paly Duval quien hoy en día es cantante no se dejó y también agarró a su madre del cabello, lo que causó tremenda sorpresa para Consuelo Duval, quien no se imaginó vivir una escena de este tipo con su hija.

"Hubo un día que nos peleamos quien sabe que le dije, le dije 'hay mijta no seas pendeja' y me dijo si hablamos de pendejas hablamos de Consuelo Duval y entonces mi instinto fue agarrarla de las greñas sacudirla, ya sabes y me encueró ya sabes lo que menos quería que mis hijos pensaran de su mamá es que era pendeja, (...) Nos agarramos a fregazos, yo le agarre el pelo, ella me mordió la uña o sea yo verdaderamente tenía ganas de lastimarla...", dijo Consuelo Duval en el programa.

Tras haber hecho la declaración sus colegas del programa quedaron sorprendidas, ya que siempre han visto a la comediante como una mujer buena onda que no se mete en problemas mucho menos con sus hijos, pero dejó en claro todo lo contrario, pues como cualquier ser humano también tiene errores, aunque Consuelo Duval quiso identificarse con otras madres de familia que han tenido problemas con sus hijos de este tipo.

O sea yo verdaderamente tenía ganas de lastimarla y cuando me descubro que la furia me hace esto fui corriendo con una psicóloga Julia de la Borbolla bendita sea me senté enfrente de ella y le dije me va a meter a la cárcel, sí dije le va hablar a alguien y va a decir pues tú y me dijo no pues es que no hay mamá y yo 'como no hay mamá y me dijo 'no son dos hermanas peleándose...", le dijo la psicóloga a Consuelo Duval.

Mientras tanto los usuarios al escuchar las declaraciones de Consuelo Duval dieron su punta de vista, aunque muchos recordaron a su divertido personaje de Ludovica Peluche en la serie La Familia Peluche, donde grita y forcejea con sus hijos, otros no estuvieron muy de acuerdo, ya que comentaron que aún padre no se le debe pegar, por lo que comenzó un debate en redes sociales.

Consuelo Duval junto a sus dos hijos Michel y Paly/Instagram

"Me encanta consuelo Duval, es con la única que podría identificarse, todas las demás la ven con cara de miedo y burla al contar su historia", "Por esos los papás no son amigos son papás, pero los padres de hoy en días con le cuento q sus hijos son libres q todo lo q hacen está bien, entonces Cuando quieren poner límites pues los hijos le pegan porque no lo ven con como la autoridad", "Que horror Consuelo neta no se que hace hay su protagonismo no tiene límites se inventa cada historia. No dudo pero como lo cuenta que miedo da", escribieron los usuarios.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Otras famosas que han llegado a los golpes por problemas familiares han sido la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quienes en un viaje se agarraron a golpes supuestamente por un capricho de Frida Sofía quien se dice dejó muy mal herida a su madre, por lo que tuvo que intervenir la seguridad de Alejandra Guzmán para que dejara de ser golpeada en esos momentos.

"En la camioneta iba el chofer, iba yo, iba Alejandra, iba el seguridad de Alejandra, iba Frida que no pasó en esas cuatro horas desde los gritos obscenos desde 'eres una hija de tu pu$%&, eres una arrastrada. Venía el seguridad agarrando a Frida porque te juro que en las cuatro horas de camino nunca se calló todo el tiempo iba pateándole porque le quería pegar a Alejandra...", dijo un maquillista que presenció la pelea a golpes entre ambas.

Hoy en día ninguna de las dos mujeres se dirigen la palabra ya que están en una guerra inminente en la que Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán fue una mala madre, mientras que la Reina de Corazones dice que todo es un invento de Frida Sofía y aunque muchas dudan de la veracidad de ambas lo que sí es un hecho es que llevan bastante tiempo distanciadas por lo que hoy en día forman uno de los problemas mas dolorosos de las familias del espectáculo.

Cabe mencionar que varias veces han tratado de haber las pases, pero se han dado a conocer cada vez más detalles de su mala relación, por lo que una reconciliación está lejos de llegar algo que tiene muy triste a los fans de Alejandra Guzmán, pues se dice que ella es la que más está sufriendo en estos momentos.

